Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi dubbi attorno a uno dei personaggi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Matteo inizierà a sospettare che Ettore nasconda qualcosa e ne parlerà con Umberto. Quest’ultimo, intanto, inizierà a dubitare dello stilista in seguito a uno scontro fra lui e Odile, seguito da una riappacificazione. Anita, invece, si sentirà male, gettando Enrico nella disperazione. Spazio anche alle vicende di Rosa e Marcello, che dovranno collaborare insieme a lavoro.

Matteo nutre sospetti su Ettore e affronta la questione con Umberto

Ettore tornerà da Londra e scoprirà che Il Paradiso delle signore sarà al centro delle riprese del film di Marina Valli. Lo stilista temerà quindi che la Galleria Milano Moda possa essere oscurata anche a causa dell’iniziativa Cronache dal Set, ideata dallo staff di Roberto Landi. Matteo, intanto, verrà a sapere di una modifica al piano di riprese del musicarello che favorirà la GMM e sarà convinto che dietro il cambiamento ci sia lo zampino di Ettore. Per questo motivo tra il ragioniere e il direttore creativo ci sarà uno scontro proprio di fronte a Odile. Quest’ultima avrà un duro confronto con il fidanzato per quanto accaduto e, dopo la riappacificazione, Umberto inizierà a nutrire dei dubbi sul conto dello stilista.

Matteo rincarerà la dose, parlando anche lui a Guarnieri delle sue perplessità proprio su Ettore.

Marcello crede di potere tornare insieme a Rosa

Nel frattempo, la storia d’amore fra Rosa e Marcello subirà un repentino cambiamento grazie al lavoro. I due, ormai ex fidanzati dopo la pausa di riflessione che si sono presi, inizieranno a collaborare a nuove iniziative a Il Paradiso delle signore e Marcello coglierà alcuni segnali che gli faranno sperare che la loro relazione non sia davvero finita, ma possa avere una seconda possibilità. Intanto, Anita si sentirà male ed Enrico sarà profondamente preoccupato per sua figlia, mentre Mimmo e Agata torneranno da Firenze entusiasti, consapevoli che la città d’arte presto diventerà il luogo in cui inizieranno una nuova vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è tornata a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Rosa è tornata a Milano dopo aver trascorso qualche giorno in trasferta a New York con Tancredi. Al suo rientro, la giornalista ha preferito non andare a dormire a casa di Marcello, ma per la prima notte è rimasta in una pensione. Quando Barbieri ha scoperto che la sua fidanzata non aveva voluto vederlo, ci è rimasto male; tuttavia, anche la seconda sera le cose non sono migliorate, perché Rosa ha trovato ospitalità nell’appartamento delle Veneri. Proprio Irene e Delia hanno tentato di aiutare l’amica a riappacificarsi con Marcello, grazie a un’iniziativa della capocommessa, che ha chiesto addirittura l’intervento di don Saverio per far tornare il sereno tra i due innamorati.

Tancredi, dal canto suo, ha confidato a Umberto di aver notato la crisi tra Rosa e Marcello, senza nascondere di provare ancora dei sentimenti per la ragazza. Intanto, Umberto si è lasciato andare a una confessione con il nipote di Adelaide riguardante suo fratello Arturo, morto vent’anni prima sulle Alpi svizzere, con il quale i rapporti non erano buoni da tempo. Umberto ha definito il fratello 'problematico' e ha rivelato di non essere stato al corrente che avesse una moglie e dei figli, avendone avuto conferma soltanto al momento del decesso dalla polizia.