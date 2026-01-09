Le anticipazioni del Paradiso delle Signore relative alle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 19 al 23 gennaio 2026 rivelano che Fulvio avrà un malore, che impedirà a Caterina di andare a Roma. Concetta organizzerà una fuga segreta, mentre al grande magazzino si paleseranno delle difficoltà con il musicarello, le quali saranno risolte grazie all'intercessione di Ettore. Marcello riceverà una proposta di lavoro inaspettata.

Marina diventa una Venere del Paradiso delle Signore, mentre sorge un problema con il film

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda fino al 23 gennaio 2026, vedremo che Mimmo rientrerà dalla Sicilia avendo fatto pace con il padre.

Irene sarà molto turbata dalla vicinanza tra Johnny e Barbara, ma proverà a non darlo a vedere. Successivamente, poi, il ragazzo rivelerà ad Irene che il bacio che ha visto scambiarsi con Barbara, in realtà, era una farsa. Marina sarà pronta ad immedesimarsi nei panni di venere, per entrare al meglio nella parte che deve interpretare nel film. L'insorgenza di un problema, però, metterà a repentaglio la realizzazione del film stesso.

Fulvio ha un malore, Caterina cambia i suoi piani

Dopo aver appreso della relazione con Marco, Fulvio si scuserà con Roberto per i modi che ha adoperato, tuttavia, rimarrà fermo sulla sua decisione di andare via dal Paradiso delle Signore. L'uomo, poi, nel tentativo di rasserenare Caterina, le racconterà un'altra bugia su Mario.

Fulvio si pentirà per il suo comportamento, sta di fatto che si confiderà con Concetta, ignaro del fatto che la donna stia progettando una fuga segreta. Mentre Caterina sarà in procinto di partire per Roma, poi, Fulvio avrà un malore, spingendo la donna a cambiare i suoi piani. La scelta della figlia, spingerà l'uomo a rivalutare la sua decisione di licenziarsi dal Paradiso.

Marcello torna al Paradiso, Ettore compie un gesto d'amore per Odile

Nei prossimi appuntamento con il Paradiso delle Signore, poi, Marcello verrà spiazzato da una proposta di lavoro inaspettata. Quest'ultimo, rimarrà piacevolmente colpito dal lavoro di Marina, sta di fatto che verrà ispirato per una nuova campagna promozionale per l'azienda con cui lavora.

Zia Sandra tornerà a Milano e scoprirà che Irene ha passato il Natale con Cesare, così manifesterà l'intenzione di conoscerlo. La donna indagherà sul ragazzo e, nel farlo, apprenderà una verità molto intima sulla nipote. Il musicarello, intanto, affronterà una fase molto dura, ragion per cui Ettore chiederà ad Umberto di finanziare il film per sostenere Odile, si tratterà di un vero gesto d'amore nei riguardi della donna.

In conclusione, poi, Fulvio comunicherà la sua decisione di restare al Paradiso delle Signore, mentre Marcello accetterà di tornare a lavorare per il grande magazzino. Una telefonata di Rosa da New York renderà il clima ancora più dinamico.

Gli ascolti della puntata di ieri del Paradiso

Il Paradiso delle Signore continua a regalare ottimi ascolti alla rete. La puntata dell'8 gennaio 2026, infatti, è riuscita a guadagnare il 16,1% di share, catturando l'attenzione di ben 1.532.000 spettatori. Risultati che, ancora una volta, confermano la solidità con la quale la serie tv riesce ad occupare i pomeriggi di Rai1 intrattenendo e rallegrando il pubblico affezionato.