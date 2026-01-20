Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda nel corso dell'ultima settimana di gennaio 2026 rivelano che la vendetta dei fratello Marchesi prenderà sempre più forma. Sia Ettore, sia Greta riusciranno ad insediarsi sempre di più nelle vite di Umberto e Odile, fino al punto da spingerli a compiere gesti utili alla loro causa. Umberto, infatti, confesserà a Greta un importante segreto su suo fratello, mentre Odile si deciderà ad annunciare il fidanzamento con Ettore.

Ettore e Greta sempre più vicini a consumare la loro vendetta al Paradiso delle Signore

Nelle puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 26 al 30 gennaio 2026 Greta si mostrerà sempre più disponibile e seducente nei riguardi di Umberto. L'uomo si fiderà sempre di più di lei, fino al punto di arrivare a farle una confessione molto importante. Guarnieri, nel frattempo, proverà a convincere Odile a rivedere le sue scelte sentimentali, non compiendo passi affrettati. La giovane, in un primo momento, seguirà il consiglio del commendatore. Successivamente, però, in occasione della conferenza stampa al Circolo per la promozione del film, la donna annuncerà il fidanzamento con Ettore.

In questo modo, dunque, il progetto di vendetta a cui i fratelli Marchesi stanno lavorando da tempo diventerà sempre più concreto e raggiungibile.

Agata riceve un'importante proposta di lavoro fuori Milano

Le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore, però, rivelano anche che ci saranno delle grandi novità nella famiglia Amato, specie per quanto riguarda il lavoro. Agata riceverà una proposta di lavoro a seguito di un colloquio fatto presso una scuola di restauro. La ragazza sarà allettata dall'idea, ma a turbarla sarà il fatto che, nel caso in cui dovesse accettare, dovrebbe trasferirsi lontano da Milano. La mamma scoprirà tutto, e la giovane le chiederà di mantenere il segreto non rivelando a nessuno quanto appreso.

Anche per Ciro e Mimmo ci saranno delle novità. Al Gran Caffè Amato i tavoli saranno sempre pieni di gente, tuttavia, i due ragazzi vivranno qualche battuta d'arresto a causa della difficile gestione del servizio, il quale procederà piuttosto a rilento. I due, così, inizieranno a vagliare l'ipotesi di apportare degli interessanti cambiamenti nel locale.

Agata si trasferirà davvero via da Milano? Odile e Ettore si sposeranno?

Alla luce delle ultime anticipazioni del Paradiso delle Signore, il pubblico da casa è catturato da due vicende principali, ovvero, le possibili nozze tra Odile ed Ettore, e il possibile trasferimento di Agata. Malgrado i tentativi di Umberto di dissuadere Odile dal compiere passi affrettati, la donna si lascerà trasportare dai sentimenti verso Ettore, arrivando ad annunciare pubblicamente il loro fidanzamento.

Il cuore di Ettore, però, non è sincero, dunque, viene da chiedersi se queste nozze si celebreranno realmente oppure no. Agata, dal canto suo, riceverà una proposta di lavoro molto allettante. Si tratta di un'opportunità che non dovrebbe lasciarsi scappare per la sua carriera, tuttavia, l'idea di lasciare Milano la turberà. Cosa deciderà di fare?