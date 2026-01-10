Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 19 al 23 gennaio su Rai 1 rivelano che Marcello deciderà di licenziarsi dall'azienda dove ha iniziato a lavorare in seguito alla sua cacciata dal team del grande magazzino milanese.

Fulvio, invece, dopo aver scoperto che sua figlia Caterina intende lasciare Milano per trasferirsi a Roma, sarà colto da un malore improvviso che desterà grande preoccupazione.

Intanto Adelaide porterà avanti il suo percorso di redenzione all'interno del convento, intenzionata a ritrovare se stessa dopo le ultime tristi vicende che l'hanno vista protagonista.

Marcello Barbieri si licenzia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 gennaio

Per Marcello Barbieri arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita professionale dopo aver iniziato a lavorare in una nuova azienda.

Il ragazzo, però, riceverà ben presto una nuova proposta professionale da parte del team del Paradiso delle signore, che intende riaverlo di nuovo nella sua squadra.

Una proposta decisamente allettante per Marcello che, alla fine, deciderà di licenziarsi dal suo attuale incarico per tornare a far parte della grande squadra del Paradiso delle signore.

Fulvio si sente male nei prossimi episodi

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore al 23 gennaio, inoltre, rivelano che Fulvio continuerà a essere sopraffatto dalla notizia legata alla relazione tra Mario e Roberto, preferendo però non dire nulla a sua figlia.

Caterina, intanto, progetterà la sua fuga silenziosa da Milano per trasferirsi a Roma ma il suo piano verrà scoperto in tempo dal padre, che si sentirà male.

Fulvio sarà colto da un grave malore che desterà grande preoccupazione tra i suoi cari, tra cui la stessa Caterina che si renderà conto di aver dato un grosso dispiacere al padre.

Adelaide assente nelle nuove puntate de Il Paradiso 10

Nel frattempo la contessa Adelaide porterà avanti il suo percorso di redenzione in convento, dove ha decido di stabilirsi nella speranza di poter ritrovare se stessa.

La donna risulterà quindi assente a Milano e non parteciperà alle novità legate anche a sua figlia Odile, la quale si ritroverà in gran difficoltà dopo aver scoperto che il musicarello al quale sta lavorando rischia di saltare definitivamente per mancanza di budget.

Un momento di grande difficoltà per Odile che, tuttavia, negli episodi precedenti della soap aveva potuto contare sul pieno supporto e sostegno da parte di sua mamma, sempre pronta a sostenerla nei momenti di grande difficoltà.

Previsto il ritorno in scena della contessa Adelaide nella soap opera

Questa volta, invece, Odile si ritroverà a dover gestire da sola questo momento buio della sua vita, provata non solo dalla difficile situazione professionale che sta vivendo ma anche allarmata dalle condizioni di salute della mamma, che per il momento ha preferito isolarsi da tutto e tutti per cercare di ritrovare un po' di quella serenità perduta.

Tuttavia, la presenza di Adelaide è prevista nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore: la contessa interpretata da Vanessa Gravina tornerà in azione, pronta ancora una volta a prendersi la sua rivincita nei confronti di chi l'ha fatta soffrire e versare lacrime amare.