Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un cambio di mansione nello staff del negozio di moda. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Fulvio diventerà contabile, mentre Matteo si dedicherà al musicarello dopo l’incarico che gli verrà affidato da Umberto. Intanto, Odile scoprirà che la madre dei fratelli Marchesi sta male e le troppe informazioni arrivate all’orecchio della ragazza attraverso Ettore manderanno su tutte le furie Greta.

Fulvio diventa conabile e sostituisce Matteo a Il Paradiso delle signore

Umberto, che recentemente ha finanziato su suggerimento di Ettore il musicarello di Marina Valli, si troverà in grande difficoltà con la produzione cinematografica. Guarnieri quindi si rivolgerà a Matteo, chiedendogli aiuto e ingaggiandolo come delegato di produzione. Questo incarico reso all’amico renderà molto felice Odile, mentre Ettore soffrirà perché geloso del rivale. Intanto, Matteo si dedicherà al nuovo lavoro e, di conseguenza, a Il Paradiso delle signore mancherà temporaneamente la figura del contabile. Ci sarà infatti un colpo di scena quando Fulvio lascerà il magazzino per sostituire Matteo. Diventare contabile sarà una buona opportunità per il signor Rinaldi per ritrovare entusiasmo sul lavoro e fiducia in sé stesso.

Odile scopre che la madre di Greta è malata

Nel frattempo, Ettore temerà che il fatto che Il Paradiso delle signore diventi il set del nuovo musicarello con protagonista Marina Valli possa mettere in ombra la Galleria Milano Moda. Intanto, confiderà a Odile che sua madre, che si trova a Londra, è malata. Greta verrà a sapere che la figlia di Adelaide è venuta a conoscenza di questi dettagli grazie alla confidenza di suo fratello e si scaglierà furiosamente contro Odile. Quest’ultima, però, desidera soltanto aiutare la stilista, che in seguito le chiederà scusa per aver reagito male e per averla trattata con modi sgarbati. Tuttavia, quando Odile accetterà le scuse di Greta, noterà un gesto ambiguo della ragazza che le farà drizzare le antenne, spingendola a dubitare della sua sincerità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha litigato con Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta ha provato a sedurre Umberto con l’obiettivo di ottenere informazioni su suo padre. Quando Ettore si è accorto che sua sorella si stava spingendo troppo oltre con Guarnieri, l’ha rimproverata e tra i due è scoppiata una lite. Lo stilista ha poi ricordato a Greta che Umberto è loro zio, essendo il fratello del loro defunto padre. C’è stato spazio anche per Odile, che ha preferito prendere tempo con il suo fidanzato prima di rendere ufficiale la loro unione e comunicare all’alta società il loro imminente matrimonio.