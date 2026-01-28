Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano uno scontro intenso fra due rivali in amore. Nell’episodio che sarà trasmesso giovedì 5 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Marcello scoprirà che Tancredi ha fatto una dichiarazione d’amore a Rosa e, mentre quest’ultima sarà sconvolta nel rivelare al fidanzato ciò che è accaduto, lui non vorrà subire un tale affronto. Barbieri quindi si precipiterà dal rivale per risolvere la situazione. Intanto, Odile scoprirà che la madre dei fratelli Marchesi è malata, mentre Johnny rovinerà la serata romantica organizzata da Irene per Cesare.

Rosa confessa a Marcello la verità su Tancredi

Rosa sarà profondamente scossa dopo il confronto con Tancredi. La giornalista, infatti, ha appena ricevuto da lui una dichiarazione d’amore in piena regola, forse non del tutto inattesa. Vale la pena ricordare che già nella scorsa stagione, così come in diversi episodi dell’attuale edizione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1, Tancredi non ha mai nascosto di provare un sentimento intenso per lei. Un sentimento che non si è affievolito con il tempo, e che in passato aveva già portato l’editore a fare qualche avance. Questa nuova, esplicita confessione però travolgerà Rosa, che si ritroverà in uno stato di grande turbamento. Sconvolta dalle parole di Tancredi e consapevole delle implicazioni, deciderà di raccontare tutto al suo fidanzato, Marcello, rivelandogli ciò che è realmente accaduto.

Marcello affronta Tancredi dopo la dichiarazione d'amore a Rosa

La situazione è destinata a degenerare rapidamente. Quando Marcello verrà a conoscenza delle vere intenzioni di Tancredi, che ormai ha scoperto le sue carte dichiarandosi apertamente a Rosa, perderà completamente la calma. Barbieri deciderà così di affrontare Di Sant’Erasmo a muso duro, determinato a chiarire la questione e a porre fine, una volta per tutte, alle sue continue interferenze in un rapporto già fragile e in crisi. Va precisato che le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore in onda il 5 febbraio non rivelano nel dettaglio né il contenuto della conversazione né i toni che Marcello userà con Tancredi. Non è nemmeno trapelato se Barbieri possa arrivare a perdere le staffe al punto da compiere un gesto impulsivo contro il suo rivale in amore.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per le vicende di Odile, che scoprirà che la madre dei fratelli Marchesi è malata e si trova a Londra. Infine, Irene organizzerà una serata romantica con Cesare, pronta a lasciarsi andare completamente con il suo fidanzato. Tuttavia, l’atmosfera intima verrà bruscamente interrotta dall’arrivo improvviso di Johnny, che rovinerà il momento tanto atteso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è lo zio dei fratelli Marchesi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Umberto si è avvicinato a Greta, che ha tentato di sedurlo con modi velati durante un incontro al Circolo. Ciò non è però sfuggito a Ettore: lo stilista, insospettito, si è nascosto per osservare la scena e ha interrotto la sorella chiamandola bruscamente.

Tra i due fratelli è scoppiata una discussione accesa, poiché Ettore ha disapprovato senza mezzi termini l’atteggiamento di Greta nei confronti di Guarnieri. È stato proprio in quel momento che la verità, finora taciuta, è venuta a galla: Umberto è in realtà loro zio, essendo il fratello del loro defunto padre.