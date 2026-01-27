Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un passo falso per una delle protagoniste, che potrebbe costarle molto caro. Nell’episodio in onda venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Greta commetterà un errore di fronte a Odile, che inizierà a dubitare della sua buona fede. Intanto, Marcello e Rosa si diranno addio, mentre Mimmo e Agata programmeranno un sopralluogo a Firenze in vista del loro imminente trasferimento.

Greta viene smascherata da Odile

Greta dovrà porre rimedio a quanto accaduto qualche giorno prima con quella che diventerà la sua futura cognata.

La giovane stilista, infatti, aveva trattato molto male Odile dopo aver scoperto che la direttrice della Galleria Milano Moda era venuta a conoscenza di un segreto riguardante sua madre, gravemente malata e ricoverata a Londra. Greta deciderà quindi di chiarire la situazione e di chiederle scusa. Tuttavia, la giovane Marchesi commetterà un errore che potrebbe costarle molto caro. Odile noterà un gesto molto ambiguo da parte di Greta, un dettaglio che le farà sorgere dubbi sulla reale buona fede e sincerità della ragazza. Le anticipazioni, però, non rivelano ancora cosa accadrà esattamente né quale sarà il comportamento di Greta tanto grave da far drizzare le antenne a Odile e metterla in allerta.

Marcello e Rosa si lasciano, Mimmo e Agata pronti a trasferirsi

Nel frattempo, Marcello e Rosa non riusciranno a superare le ultime incomprensioni e la crisi in cui sono precipitati. I due decideranno di prendersi una pausa, lasciandosi, anche se resta incerto se in futuro ci sarà un ritorno di fiamma o una separazione definitiva. Mimmo e Agata, invece, saranno alle prese con il trasferimento a Firenze e, in vista del grande cambiamento che li attende, organizzeranno un sopralluogo in città. Concetta, preoccupata all’idea di lasciare Ciro da solo al Gran Caffè Amato dopo le imminenti dimissioni di Mimmo, penserà a una soluzione per aiutarlo. Infine, per Fulvio arriverà una svolta importante sul piano professionale: sarà chiamato a sostituire Matteo e diventerà, almeno temporaneamente, il nuovo contabile de Il Paradiso delle signore, lasciando così il ruolo di magazziniere.

Mentre Matteo sarà ormai assorbito dal nuovo incarico affidatogli da Umberto sul set del musicarello, Fulvio ritroverà fiducia in sé stesso grazie a un impiego più prestigioso e stimolante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha parlato a Odile del passato di Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta ha scoperto che Odile ha preferito prendere tempo prima di ufficializzare la sua unione con Ettore, non sentendosi pronta a rendere pubblica la relazione. La giovane Marchesi, decisa a convincere la figlia di Adelaide che suo fratello è l’uomo giusto per lei, ha fatto leva sul passato di Ettore, raccontandole che nessuna donna, prima di lei, era mai riuscita a farlo innamorare davvero. Le parole di Greta hanno profondamente colpito Odile, che ora potrebbe essere spinta ad accelerare i tempi e a rendere ufficiale, anche davanti alla stampa, il suo fidanzamento con lo stilista.