Le anticipazioni dal 26 gennaio al 30 gennaio 2026 de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Odile ufficializzera' il fidanzamento con Ettore, mentre Marcello sarà sempre più in crisi con Rosa. Nel frattempo Enrico prenderà la decisione di rimanere all'università, invece Agata riceverà un importante proposta di colloquio a Milano che potrebbe cambiarle la vita. Infine Umberto verrà sedotto da Greta, alla quale gli confidera' un segreto che potrebbe incrinare i rapporti famigliari.

Marcello in crisi con Rosa

Marcello fa ritorno al Paradiso accolto con calore dalle Veneri, ma dietro i sorrisi si nasconde un forte disagio.

Il rapporto con Rosa è tutt’altro che risolto e la distanza emotiva tra i due continua a pesare, rendendo ogni confronto più difficile del previsto.

Enrico torna all'Universita', Agata riceve un colloquio di lavoro

Mentre le tensioni sentimentali si accumulano, Enrico si trova a riflettere seriamente sul suo futuro. Dopo molte incertezze, prende una decisione netta: restare all’Università e mettere da parte l’ipotesi di aprire un ambulatorio, una scelta che segna un punto di svolta nella sua vita professionale. Nel frattempo Agata riceve una convocazione dalla scuola di restauro per un colloquio a Milano.

La proposta di Ettore e le pressioni di Greta

Di fronte alla proposta di Ettore di rendere pubblico il loro fidanzamento, Odile preferisce mantenere un atteggiamento cauto.

Greta, al contrario, spinge il fratello a non perdere tempo e ad accelerare i tempi, convinta che sia il momento giusto per ufficializzare la relazione.

Greta si avvicina a Umberto

Con un atteggiamento apparentemente empatico e seducente, Greta si avvicina sempre più a Umberto. Il suo obiettivo è spingerlo a lasciarsi andare e a rivelare dettagli del suo passato, riaprendo ferite familiari che non si sono mai rimarginate.

Ricordi dolorosi e l'annuncio ufficiale del fidanzamento di Odile

La crescente vicinanza tra Greta ed Ettore riporta alla mente di Umberto ricordi dolorosi legati alla sua famiglia. Nel frattempo, durante una conferenza stampa al Circolo per la promozione di un film, Odile sorprende tutti annuncia il fidanzamento con Ettore.

Una gaffe riaccende il conflitto tra Rosa e Marcello

Una clamorosa gaffe di Tancredi scatena la rabbia di Rosa contro Marcello, mandando definitivamente in fumo il tentativo di Irene di riavvicinarli. Il loro rapporto appare ormai sull’orlo della rottura definitiva.

La confessione di Umberto e le conseguenze future

Nel finale di settimana, Umberto decide di confidarsi con Greta, rivelandole un segreto delicato che riguarda suo fratello. Una verità destinata ad avere pesanti ripercussioni sugli equilibri familiari e a cambiare il corso delle prossime puntate.

Ascolti TV: Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 gennaio 2026

La settimana dal lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026 conferma la solidità de Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio di Rai 1.

La soap ha aperto lunedì 19 gennaio con 1.738.000 spettatori e il 17,6% di share, per poi registrare martedì 20 gennaio 1.660.000 telespettatori pari al 17,1%. Mercoledì 21 gennaio si è verificata una lieve flessione, con 1.546.000 spettatori e il 16,2%, seguita però da una netta ripresa giovedì 22 gennaio, quando la serie ha raggiunto 1.653.000 spettatori con un ottimo 18,1% di share. Venerdì 23 gennaio, infine, Il Paradiso delle Signore ha chiuso la settimana davanti a 1.564.000 telespettatori e il 17,7%, mantenendo ascolti stabili e competitivi nella fascia pomeridiana.