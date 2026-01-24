Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti di forte preoccupazione per una delle protagoniste. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 26 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Greta vivrà attimi di sconforto e ansia e si confiderà con il fratello Ettore, al quale rivelerà il timore che la loro madre possa non aver detto tutta la verità riguardo al padre e al legame con Umberto Guarnieri. Intanto, quest’ultimo metterà in guardia Odile, invitandola a non prendere decisioni affrettate in campo sentimentale. Nel frattempo, Marcello, ancora scosso dalla crisi con Rosa, cercherà conforto e chiarimenti parlando con Matteo.

Greta ed Ettore parlano della loro madre e di Umberto

Alla Galleria Milano Moda regnerà grande agitazione a causa della piega presa dagli ultimi eventi. I fratelli Marchesi si ritroveranno faccia a faccia per discutere le prossime mosse del loro piano di vendetta contro la famiglia di Adelaide. A un certo punto, però, Greta confiderà a Ettore i suoi dubbi, mostrandosi profondamente turbata dopo aver ipotizzato uno scenario inatteso. La stilista dirà infatti al fratello: "E se nostra madre non ci avesse detto tutto?". Ettore, dal canto suo, cercherà di tranquillizzarla replicando: "Non sarà certo lui a venire a confessartelo". La persona a cui fa riferimento è Umberto Guarnieri, fratello del loro defunto padre, come già emerso negli episodi precedenti andati in onda su Rai 1.

Umberto mette in guardia Odile da Ettore

Nel frattempo, Umberto e Odile affronteranno il tema della storia d’amore tra la ragazza ed Ettore. La figlia della contessa porrà una domanda diretta a quello che crede essere suo zio: "Non ti piace Ettore?". Guarnieri non risponderà alla domanda, ma ribalterà la questione chiedendole: "La domanda che dovresti farti è: voglio davvero andare a vivere con quest’uomo o sto soltanto cercando di colmare un vuoto?". Dopo il confronto con Umberto, Odile raggiungerà Ettore per chiedergli del tempo, spiegandogli sinceramente di non sentirsi nelle condizioni di prendere una decisione definitiva. Intanto, Rosa tornerà a Milano, ma non si farà viva con Marcello, che nel frattempo riprenderà a lavorare a Il Paradiso delle signore.

Barbieri, inoltre, si confiderà con suo fratello Matteo riguardo alla crisi con la sua fidanzata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta hanno litigato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno discusso al Circolo, poiché il giovane Marchesi ha visto la sorella tentare di sedurre Umberto. Un comportamento che ha fatto infuriare Ettore, il quale le ha ricordato che Guarnieri è il fratello del loro defunto padre. Intanto, Odile ha proseguito ignara la sua storia d’amore, senza sapere che il suo fidanzato sta soltanto tramando vendetta contro la sua famiglia.