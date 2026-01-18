Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto riguardante uno dei protagonisti che sarà presto rivelato. Nell’episodio che andrà in onda venerdì 30 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto si lascerà andare con Greta a una confessione che riguarda Ettore. Nel frattempo, Tancredi commetterà una gaffe che provocherà un nuovo litigio tra Rosa e Marcello. Intanto, i tentativi di Irene di fare riappacificare Barbieri e Camilli andranno in fumo, mentre Agata valuterà la possibilità di trasferirsi per un nuovo lavoro.

Umberto fa una rivelazione importante a Greta su Ettore

Umberto e Greta vivranno nuovi momenti di complicità, che porteranno Guarnieri ad aprirsi con la giovane stilista. Nella puntata in onda il 30 gennaio, Umberto farà a Greta un’importante rivelazione riguardante Ettore. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora quale segreto la giovane Marchesi scoprirà su suo fratello, né se si tratti di qualcosa che lei ignora ma che Guarnieri conosce da tempo. Non è escluso che la confessione possa riguardare il fidanzamento di Ettore con Odile o un altro aspetto ancora tenuto nascosto. Per conoscere la verità e capire quali confidenze i due si scambieranno, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio.

Tancredi fa una gaffe che scatena la furia di Rosa contro Marcello

Nel frattempo, Tancredi commetterà una gaffe clamorosa che scatenerà la dura reazione di Rosa, la quale finirà per prendersela con Marcello. Le anticipazioni della puntata non rivelano quale scivolone compirà Di Sant’Erasmo, né perché questo episodio provocherà la rabbia della giornalista nei confronti del fidanzato. Anche in questo caso, sarà necessario attendere la messa in onda per scoprire cosa accadrà davvero. Irene rimarrà delusa: aveva infatti elaborato un piano per favorire la riappacificazione tra Rosa e Marcello, ma a causa dell’errore di Tancredi il suo tentativo andrà completamente a vuoto. Agata, invece, dovrà riflettere su un’importante offerta di lavoro che le è stata proposta.

Per la giovane Puglisi sarà il momento di fare i conti con il proprio futuro: accettare l’impiego significherebbe trasferirsi lontano da Milano e, inevitabilmente, lasciare il ruolo di Venere a Il Paradiso delle signore. Infine, Enrico valuterà l’idea di lasciare il suo incarico universitario per accettare la proposta del dottor Moretti, che gli ha offerto la possibilità di prendere in mano la gestione dell’ambulatorio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha chiesto a Odile di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta ha incoraggiato Ettore a fare la proposta di matrimonio a Odile, consegnandogli l’anello da donare alla fidanzata. La figlia della contessa ha accettato con entusiasmo, pronta a diventare al più presto la signora Marchesi.

Nel frattempo, Umberto è rimasto spiazzato all’idea di un matrimonio così imminente tra i due giovani, ritenendo che fosse troppo presto per un passo tanto importante. Adelaide, invece, ha lasciato Milano e si è ritirata in un convento in Liguria dopo aver tentato di togliere la vita a Marcello. Rosa, dal canto suo, è partita per New York insieme a Tancredi.