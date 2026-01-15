Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un bacio destinato a creare scalpore. Nella puntata che andrà in onda venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Irene sorprenderà un bacio tra Johnny e Barbara e ne rimarrà profondamente turbata. Nel frattempo, Marcello adotterà un tono minaccioso con Umberto, tanto che Guarnieri pretenderà spiegazioni sul suo comportamento. Ci sarà spazio anche per un confronto acceso: Rosa, infatti, sarà furibonda con il suo fidanzato per l’ennesima omissione riguardante Adelaide, e questa volta non sembreranno esserci scuse plausibili.

Irene vede un bacio fra Johnny e Barbara ed è sconvolta

Irene Cipriani continuerà la sua relazione con Cesare Brugnoli, anche se lui sarà lontano per qualche giorno: ha infatti accompagnato sua sorella Chiara all’ennesimo concerto. Nel frattempo, la capo commessa del Paradiso delle Signore si imbatterà in una scena destinata a sconvolgerla profondamente. Nel grande magazzino, Irene spierà Johnny e Barbara mentre si scambiano un bacio. Il bacio avverrà proprio di fronte all’ex collega di Barbara, la stessa donna che, solo pochi giorni prima, aveva invitato la Venere al battesimo di suo figlio. Prima di quell’evento, Barbara, non avendo un fidanzato, aveva deciso di presentarsi accompagnata e aveva chiesto a Johnny di fingersi il suo compagno.

In redazione, invece, Roberto vivrà un momento di forte sconforto. Confiderà a Marta le sue paure, temendo che Fulvio possa rivelare la sua vera natura: il fatto di essere attratto dagli uomini e di aver avuto una relazione in passato con Mario. Roberto sarà terrorizzato dall’idea di pettegolezzi o, peggio, di una denuncia, arrivando a dire alla collega con estrema chiarezza: "È dalle persone perbene che devo guardarmi le spalle. Marta, non posso rischiare".

Marcello minaccia Umberto, Rosa si infuria

Nel frattempo, Marcello e Umberto si incontreranno al Circolo e tra i due nascerà una discussione accesa. Alcune parole di Guarnieri faranno perdere la calma a Barbieri, che reagirà con furia. I due si ritroveranno a parlare del gesto folle di Adelaide: pochi giorni prima, la contessa aveva puntato un’arma contro l’ex compagno nel tentativo di liberarsi di lui.

Umberto, però, minimizzerà l’accaduto definendo il tentato omicidio un semplice e spiacevole incidente. Il tono duro di Marcello non piacerà affatto a Guarnieri, che lo affronterà chiedendogli con freddezza: "È venuto qui a minacciarmi?" Per Barbieri, tuttavia, ci sarà un problema ancora più urgente da affrontare, e questa volta non ci sarà via d’uscita. Rosa, infatti, troverà la lettera di Adelaide, la leggerà e scoprirà il gesto estremo della contessa, che il suo fidanzato le aveva nascosto. La giornalista andrà su tutte le furie e tra i due scoppierà una lite: Marcello proverà a scaricare la responsabilità su Adelaide, ma Rosa non accetterà alcuna giustificazione. Decisa e ferita, gli dirà: "Non è stata lei a rovinare tutto".

Per l’ennesima volta, Marcello verrà accusato di averle nascosto la verità, e Rosa non sarà disposta a perdonarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha fatto cadere la lettera di Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Marcello avrebbe voluto rivelare a Rosa di aver ricevuto una lettera da Adelaide, ma, travolto dalla passione con la sua fidanzata, ha rimandato la confessione a un momento più opportuno. Nel frattempo, però, la missiva gli è scivolata dalle mani, finendo a terra e rimanendo ben visibile sul pavimento. Intanto, Fulvio si è infuriato con Roberto dopo aver scoperto i suoi trascorsi con Mario e ha rivolto la sua rabbia anche contro Marta, colpevole ai suoi occhi di essere sempre stata a conoscenza della verità.