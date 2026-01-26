Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto destinato a venire a galla riguardo a un parente di alcuni protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 30 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto si aprirà con Greta, facendole una confessione su suo fratello. La giovane Marchesi scoprirà così un segreto su suo padre grazie a suo zio, che nel frattempo non sarà ancora al corrente della parentela con la stilista. Intanto, Agata riceverà un’offerta di lavoro, mentre Tancredi causerà una lite tra Rosa e Marcello.

Umberto fa una confessione importante a Greta

Il rapporto tra Umberto e Greta diventerà sempre più solido grazie all’arma della seduzione utilizzata in precedenza dalla stilista. La sorella di Ettore, ben consapevole del fatto che Guarnieri sia il fratello del suo defunto padre, e quindi suo zio, ha fatto di tutto pur di ottenere informazioni sul passato del padre proprio da Umberto. Quest’ultimo, dal canto suo, inizierà a fidarsi sempre di più di Greta, fino al punto di lasciarsi andare a una confessione importante che riguarderà proprio suo fratello. Guarnieri, intanto, resterà totalmente all’oscuro del fatto che davanti a sé non ha soltanto una collega e un’avvenente ragazza, bensì sua nipote.

È infatti già trapelato dall’episodio trasmesso in televisione venerdì 23 gennaio che Greta ed Ettore sono figli del fratello di Umberto. Intanto, le anticipazioni della puntata del 30 gennaio non chiariscono affatto cosa svelerà Guarnieri alla stilista.

Agata valuta di trasferirsi, Tancredi fa una gaffe

Nel frattempo, Agata valuterà il da farsi dopo aver ricevuto un’allettante offerta di lavoro. La Venere sarà infatti combattuta, poiché l’impiego si trova in un’altra città e, qualora accettasse, sarebbe costretta a trasferirsi. Enrico, invece, farà marcia indietro e, dopo l’intervento della sera precedente, deciderà di abbandonare l’incarico appena iniziato all’università per dedicarsi a tempo pieno all’ambulatorio del dottor Moretti.

Ci sarà poi una gaffe di Tancredi che scatenerà la furia di Rosa, la quale si scaglierà contro Marcello. I due fidanzati torneranno così a litigare e la crisi tra loro si farà sempre più profonda. Irene, infine, resterà delusa: negli ultimi giorni aveva fatto di tutto per riportare il sereno tra i suoi colleghi, ma a causa di Tancredi ogni suo tentativo andrà in fumo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno continuato a tramare alle spalle della famiglia della Contessa. Mentre lo stilista si è avvicinato a Odile, riuscendo a fidanzarsi con lei, la giovane Marchesi ha iniziato a sedurre Umberto per ottenere qualche informazione in più su quanto accaduto in passato a suo padre. Umberto, infatti, è il fratello del padre dei due ragazzi e quindi è lo zio degli stilisti. Tuttavia, Guarnieri non è ancora al corrente del legame di parentela che lo unisce a loro.