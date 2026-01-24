Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo tassello che si aggiungerà all’intricato puzzle del mistero che ruota attorno ai fratelli marchesi. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 5 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Odile scoprirà che la madre di Ettore è malata e questa rivelazione, giunta all’orecchio della contessina, farà andare su tutte le furie Greta. Intanto, Irene inviterà Cesare a cena, mentre Rosa confesserà a Marcello di avere ricevuto una dichiarazione d’amore da Tancredi.

Greta si infuria con Odile

Odile scoprirà che la signora Marchesi, sua futura suocera e madre di Ettore e Greta, sta male.

La figlia di Adelaide verrà a sapere direttamente dal suo fidanzato del grave problema di salute che affligge sua madre e, a causa di questo imprevisto, lo stilista sarà costretto a partire per Londra. Prima di lasciare Milano per recarsi all’estero, Ettore rivelerà a Odile il motivo del suo viaggio. Quando Greta scoprirà che suo fratello ha messo al corrente Odile di un dettaglio così privato riguardante la loro famiglia, andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la sua datrice di lavoro. Quest’ultima, dal canto suo, desidererà soltanto offrire supporto a Greta, consapevole della delicata situazione familiare che sta affrontando.

Rosa è sconvolta dalle rivelazioni di Tancredi

Nel frattempo, ci sarà grande agitazione a causa delle rivelazioni di Tancredi di Sant’Erasmo, che ha fatto una dichiarazione d’amore a Rosa.

Quest’ultima sarà sconvolta dalle parole dell’editore e confesserà tutto a Marcello. Barbieri, tuttavia, non resterà certo a guardare mentre il suo rivale tenta di avere campo libero con la sua fidanzata, e deciderà quindi di affrontare Tancredi. Infine, Irene inviterà Cesare a cena, ma l’arrivo inaspettato di Johnny creerà scompiglio, poiché l’atmosfera intima che si era creata tra Brugnoli e la capocommessa de Il Paradiso delle signore verrà rovinata dal magazziniere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono figli del fratello di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno avuto un acceso litigio al Circolo e, durante la discussione, è emerso il loro legame con la famiglia Guarnieri: i due, infatti, sono figli del fratello di Umberto.

Intanto, Odile ha accettato di diventare la moglie di Ettore e ha iniziato a pensare all’imminente matrimonio con lo stilista. Spazio anche alle vicende di Rosa che, dopo l’ennesima lite con Marcello, ha deciso di accettare la proposta di Tancredi di partire per gli Stati Uniti insieme a lui. Poco prima del suo rientro a Milano, Rosa ha telefonato a Marcello, ma lui ha esitato nel risponderle con entusiasmo riguardo alla sua chiamata. Questo atteggiamento ha spinto la giornalista a chiudere bruscamente la conversazione, interrompendo il contatto con Barbieri.