Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 2 al 6 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Tancredi troverà il coraggio per confessare la verità sui suoi sentimenti nei confronti di Rosa Camilli e metterla così al corrente di ciò che ha capito di provare nei suoi confronti.

Intanto Marcello Barbieri si ritroverà solo dopo che Rosa deciderà di chiudere la loro relazione mentre Agata riceverà una nuova importante proposta di lavoro a Firenze e prenderà in considerazione l'idea di accettarla.

Tancredi confessa il suo amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 febbraio

Il rapporto tra Tancredi e Rosa diventerà sempre più intenso nel corso dei prossimi episodi della soap in programma fino al 6 febbraio su Rai 1.

Il feeling speciale tra i due verrà notato anche da Marcello Barbieri, il quale non potrà nascondere il suo disappunto e la sua disapprovazione per quanto sta accadendo, al punto da prendere in considerazione l'idea di intervenire in prima persona per cercare di allontanare l'uomo dalla sua fidanzata.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: Tancredi sentirà il bisogno di confessare la verità sui suoi sentimenti nei confronti di Rosa e le svelerà di amarla.

Marcello Barbieri resta solo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 febbraio rivelano che tale rivelazione lascerà spiazzata e senza parole Rosa Camilli, al punto da mandarla in confusione.

La giornalista deciderà di parlarne con Marcello e metterlo subito al corrente della situazione anche se, alla fine, sarà proprio lei a sentire il bisogno di prendersi un periodo di pausa, mettendo in stand-by la relazione con Barbieri.

Marcello, quindi, si ritroverà solo e sconsolato all'idea di dover rinunciare alla sua relazione con Rosa Camilli.

Agata in crisi nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Intanto Agata riceverà una allettante proposta di lavoro che la porterebbe ad allontanarsi da Milano per trasferirsi a Firenze.

La ragazza si mostrerà fortemente combattuta perché non vorrebbe allontanarsi dal suo fidanzato Mimmo ma, quando gliene parlerà la reazione dell'ex carabiniere non si farà attendere e si dirà pronto a supportarla.