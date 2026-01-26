Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un momento delicato per una delle coppie, messa alla prova dall’arrivo di un terzo incomodo. Nelle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Marcello noterà l’affiatamento sul lavoro tra la sua fidanzata Rosa e Tancredi. Quest’ultimo, inaspettatamente, dichiarerà il suo amore alla giornalista, lasciandola sconvolta dalle parole del nipote di Adelaide. In seguito, Rosa vorrà essere sincera con Marcello e gli rivelerà quanto accaduto, ma lui reagirà con decisione e vorrà affrontare il rivale.

Tuttavia, la coppia sembrerà non riuscire a superare la crisi.

Marcello è geloso di Rosa, Tancredi si dichiara

Rosa e Marcello saranno ancora una volta in balia della crisi che li ha travolti e proveranno a chiarirsi una volta per tutte. Per i due fidanzati, però, le cose non andranno come sperato, poiché la distanza tra loro continuerà ad aumentare e superare questo momento difficile sembrerà quasi impossibile. Nel frattempo, Marcello guarderà con sospetto, e con un pizzico di gelosia, il rapporto che si è creato tra la sua compagna e Tancredi, molto affiatati e in perfetta sintonia sul lavoro. Tutto ciò alimenterà i timori di Barbieri, convinto che Di Sant’Erasmo possa insinuarsi nella sua relazione con Rosa.

E Marcello non si sbaglierà, perché a un certo punto, inaspettatamente, Tancredi farà una vera e propria dichiarazione d’amore a Rosa, che rimarrà sconvolta dalle parole del corteggiatore.

Rosa e Marcello si lasciano

Nel frattempo, Rosa preferirà essere sincera con Marcello, raccontandogli quanto accaduto con Tancredi. Barbieri scoprirà così che Di Sant’Erasmo ha dichiarato il suo amore alla sua fidanzata, e la notizia non gli sarà affatto gradita. Marcello si infurierà e vorrà affrontare il rivale in amore. Dopo quanto accaduto, però, le cose non si sistemeranno tra la giornalista e Barbieri: la coppia sembrerà non riuscire più a trovare un modo per superare la profonda crisi in cui è precipitata.

Ci sarà quindi un triste epilogo, perché Rosa e Marcello decideranno di lasciarsi, prendendosi un periodo di pausa. Le anticipazioni non chiariscono se la loro rottura sarà definitiva o se esisterà ancora uno spiraglio per ricominciare da capo e darsi una nuova occasione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha telefonato a Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Rosa è partita per New York insieme a Tancredi per motivi di lavoro. Durante la permanenza negli Stati Uniti, poco prima di rientrare a Milano, la giornalista ha telefonato al fidanzato sperando di sentirsi accolta da parole affettuose, ma Marcello ha esitato nel rispondere a una sua domanda, spingendo Rosa, irritata, a chiudere la chiamata.

Nel frattempo, Fulvio ha scoperto che Roberto è l’ex fidanzato di Mario, ma ha preferito non rivelare la verità a sua figlia Caterina, che invece ha appreso dal padre di essere stata lasciata per un’altra donna. Infine, spazio anche alle vicende di Adelaide, che ha scelto di ritirarsi in un convento in Liguria per superare il difficile periodo vissuto e lasciarsi alle spalle il male causato ai suoi cari e a Marcello.