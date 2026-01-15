Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 26 al 30 gennaio su Rai 1 rivelano che Umberto Guarnieri si lascerà andare a una confessione importante legata a un segreto del suo passato che verrà rivelato a Greta, alla luce del rapporto speciale che si è venuto a creare tra i due.
Intanto Rosa, dopo essere rientrata a Milano da New York, si mostrerà spietata nei confronti di Marcello e lo tratterà con sufficienza, al punto da farlo stare male.
Umberto Guarnieri svela un suo segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 gennaio
Il legame tra Greta e Umberto diventerà sempre più stretto nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera.
Il commendatore Guarnieri si lascerà coinvolgere sempre più dalla situazione, al punto da arrivare a fare delle confessioni importanti alla ragazza.
In particolar modo, le trame de Il Paradiso delle signore al 30 gennaio rivelano che Umberto Guarnieri svelerà un segreto del suo passato a Greta, che potrebbe avere delle conseguenze importanti sul loro rapporto.
Rosa spietata con Marcello Barbieri
Per Marcello Barbieri arriverà il momento di ritornare a tutti gli effetti al suo incarico professionale all'interno del Paradiso delle signore, dove verrà nuovamente accolto a braccia aperte da tutti.
Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai 1 rivelano che si assisterà anche al ritorno di Rosa Camilli dopo un breve periodo di assenza.
La giornalista si mostrerà spietata nei confronti di Marcello Barbieri e non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia, mostrandosi particolarmente severa.
Rosa, appena rientrata a Milano, non correrà subito da Marcello per vederlo e far chiarezza sul loro legame affettivo: un gesto che farà precipitare Barbieri nel vortice della disperazione.
I dubbi di Marcello su Rosa
Il giovane Barbieri, infatti, comincerà ad avere dei dubbi su questa relazione, al punto da pensare che non siano fatti per stare realmente insieme.
Mimmo e Ciro, invece, si ritroveranno a gestire insieme la Caffetteria ma cercheranno di trovare un modo per renderla maggiormente moderna e appetibile per la loro clientela, così da non dover fare i conti con le critiche.