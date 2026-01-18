Greta proverà a sedurre Umberto per spingerlo a parlare del suo passato nelle puntate de Il Paradiso delle signore del 28 e 29 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che la vicinanza di Greta e il suo rapporto con Ettore faranno riaffiorare in Umberto dei lontani ricordi di famiglia. Inoltre, Odile annuncerà al pubblico il fidanzamento con Marchesi.

Rosa e Marcello ancora lontani a Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 raccontano che a Casa Puglisi, Mimmo e Ciro progetteranno un rinnovamento della Caffetteria con l’intento di migliorare l’organizzazione del lavoro.

Intanto, Concetta verrà informata della convocazione della figlia per un colloquio. Agata chiederà a sua madre di mantenere il riserbo sulle nuove opportunità professionali che la riguardano. Nelle scorse puntate, infatti, la ragazza è stata convocata da una scuola di restauro. La decisione legata all’immagine di copertina di Paradiso Donna riporterà alla luce i contrasti tra Rosa e Marcello. A questo proposito, le Veneri si daranno da fare per favorire una riconciliazione tra i due e Irene penserà di affidarsi a don Saverio.

Il fidanzamento di Odile e Ettore sarà ufficiale

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, grazie al supporto di Fulvio nella riparazione del furgone, Johnny potrà rimettersi in viaggio.

Nel frattempo, mostrandosi attenta e provando a sedurlo, Greta tenterà di spingere Umberto a svelarle aspetti del suo passato. La presenza della giovane donna e il legame che la unisce a Ettore, inoltre, risveglieranno in Umberto ricordi familiari ormai lontani. Nelle puntate precedenti è emerso che Greta e suo fratello Ettore hanno un conto in sospeso con Umberto. Il commendatore, infatti, ha fatto un torto alla loro famiglia in passato, ma non è ancora chiaro di cosa si tratti. Nel frattempo, Barbara chiederà l’intervento di Enrico per aiutare un’amica incinta arrivata d’urgenza in ambulatorio e la Venere sarà testimone della nascita del bambino. Infine, nel corso della conferenza stampa al Circolo dedicata alla promozione del film, Odile renderà pubblico il suo fidanzamento con Ettore Marchesi.