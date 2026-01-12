Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 12 al 16 gennaio, Fulvio scoprirà la relazione passata tra Mario e Roberto, ma non dirà nulla a Caterina per non farla soffrire. Inoltre Irene si mostrerà gelosa della vicinanza esistente tra Johnny e Barbara. Umberto, invece, rivelerà che Adelaide si è ritirata in convento per qualche tempo, mentre Odile soffrirà per l'assenza della madre.

Marta si riappacifica con Marcello

Umberto confesserà che Adelaide ha deciso di ritirarsi in convento, per poter ritrovare un proprio equilibrio interiore.

Intanto Marta si riappacificherà con Marcello. Odile, invece, si mostrerà sofferente per la mancanza della madre e potrà contare sulla vicinanza di Guarnieri, ma la ragazza si troverà in difficoltà e sarà costretta a rinunciare a partecipare alla sfida tra GMM e Paradiso sui costumi per il musicarello di Marina.

Nel frattempo Fulvio si recherà a Roma per capire il motivo della fuga di Mario [VIDEO] e lascerà la gestione del magazzino a Johnny. Le Veneri mostreranno tutto il loro sostegno a Caterina, anche se lei risulterà essere molto addolorata per i problemi d'amore con il fidanzato. In tutto questo, Tancredi vorrà portare qualcuno della redazione del Paradiso Donna in America per incontrare l'importante scrittrice Susan Sontag, mentre Barbieri e Camilli saranno liberi di vivere la loro storia.

Rosa prende una decisione drastica

Matteo parlerà con Odile e la convincerà a prendere al progetto lavorativo per il musicarello insieme a Greta ed Umberto ringrazierà Portelli per quanto fatto. Intanto Enrico lavorerà a stretto contatto con il dottor Pietro Moretti e si occuperà di un importante caso clinico. Barbara, invece, riceverà l'invito per un battesimo, ma non avendo un cavaliere sceglierà di non andarci. Johnny però si proporrà di accompagnarla e quando Irene li vedrà insieme, si mostrerà infastidita dell'affinità esistente tra i due.

Nel frattempo Fulvio si confronterà con Roberto, che gli confesserà di avere avuto una storia con Mario. Rinaldi comunicherà a Caterina di volere andare via dal Paradiso, ma senza dirle nulla su Oradei e Landi.

In tutto questo, Adelaide scriverà una lettera di scuse a Marcello e non appena la leggerà Rosa, prenderà una scelta drastica.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ettore è tornato a Londra e ha notato subito la forte affinità esistente tra Odile e Matteo. Questa motivazione l'ha spinto a fare la proposta di matrimonio alla ragazza. Inoltre Mimmo ha ricevuto un libro di ricette francesi e ha provato a sperimentare, anche se Ciro non si è mostrato molto entusiasta dei suoi piatti.

Rosa e Marcello, invece, si sono piano piano riavvicinati anche se Adelaide ha continuato a tramare per dividere la coppia, mentre Roberto ha aiutato Mario che ha dovuto fronteggiare un momento di forte difficoltà.