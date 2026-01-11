Odile e Matteo si riavvicineranno grazie al musicarello nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio, ma il ritorno di Ettore rimetterà tutto in discussione.

Le anticipazioni rivelano che Ettore interverrà per salvare il progetto cinematografico e Odile penserà ad una dimostrazione d'amore. Matteo rischierà, quindi, di essere messo di nuovo da parte.

Odile riprenderà il lavoro per il musicarello

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio porteranno al centro della scena il musicarello interpretato da Marina Valli.

Questo diventerà un’occasione importante per riavvicinare Matteo e Odile. La figlia di Adelaide, ancora profondamente turbata dall’improvvisa partenza della madre, sarà portata a trascurare il lavoro. Sarà Matteo a farle forza e convincerla a non mollare la competizione tra la GMM e il Paradiso per la realizzazione dei costumi del film. Tra Matteo e Odile sembrerà tornare una certa sintonia, ma l’equilibrio ritrovato non durerà a lungo.

Una nuova crisi per il film e l’intervento di Umberto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 gennaio sorgerà un problema rischierà di compromettere l’intero progetto cinematografico. Odile cercherà di sostenere Matteo, ma la vera svolta ci sarà con l’arrivo di Ettore.

Venuto a conoscenza delle difficoltà, Marchesi si rivolgerà a Umberto con una richiesta ben precisa: finanziare il film e aiutare la ragazza. Il Commendatore, inaspettatamente, accetterà di intervenire economicamente, garantendo così la prosecuzione del musicarello. In seguito, Umberto rivelerà a Odile che l’iniziativa è nata proprio da Ettore. All’oscuro delle reali intenzioni dei fratelli Marchesi, la giovane interpreterà questo gesto come una prova di sentimenti sinceri. Matteo, quindi, rischierà di essere messo da parte.

Odile è in pericolo: il vero volto di Ettore e Greta

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore è emerso che Greta e Ettore Marchesi sono arrivati a Milano con uno scopo ben preciso.

I due fratelli vogliono vendicarsi di Adelaide e Umberto per un torto che avrebbero subito i loro genitori. A svelare la verità è stato lo stesso Ettore in una confidenza con sua sorella; il ragazzo ha spiegato che vuole sedurre Odile per portare avanti il loro piano di vendetta.