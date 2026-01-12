Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una lettera destinata a turbare nuovamente la serenità di alcuni protagonisti. Nell’episodio che verrà trasmesso giovedì 15 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello organizzerà le nozze con Rosa, ma riceverà notizie da Adelaide, che tornerà a farsi viva dal convento. Intanto, Fulvio lascerà il lavoro dopo avere saputo che Roberto ha avuto una storia d’amore con Mario. Nel frattempo, Umberto noterà Odile e Greta collaborare per realizzare il costume di scena di Marina Valli.

Marcello sceglie il luogo del matrimonio e riceve una lettera di Adelaide

L’episodio di giovedì 15 gennaio segnerà una nuova battuta d’arresto nella relazione di una delle giovani coppie protagoniste de Il Paradiso delle signore. Marcello e Rosa, che è bene ricordare si sarebbero dovuti sposare nel mese di dicembre, riprenderanno il discorso lasciato in sospeso a causa della contessa. La coppia infatti tornerà a organizzare il matrimonio e, a tal proposito, sceglierà anche il luogo preciso in cui convolare a nozze. Parallelamente però, la serenità di Rosa e Marcello verrà turbata da un nuovo evento destinato a creare un forte scossone. Adelaide infatti tornerà a farsi viva dal convento in cui si è ritirata, attraverso una lettera indirizzata a Marcello.

Marcello legge la lettera di Adelaide

Nel frattempo, le anticipazioni delle puntate successive de Il Paradiso delle signore rivelano esattamente cosa scriverà nero su bianco la contessa. Adelaide infatti indirizzerà al suo ex compagno delle scuse per il gesto folle compiuto qualche giorno prima, quando ha impugnato l’arma di Umberto contro di lui per ucciderlo. Tuttavia, l’intervento tempestivo dello stesso Guarnieri ha scongiurato il peggio. Intanto, alla Galleria Milano Moda sarà il momento di fronteggiare i rivali nella nuova sfida per la creazione dei costumi del musicarello di Marina Valli. Umberto noterà quindi sua figlia lavorare a stretto contatto con Greta, ringraziando anche Matteo per aver convinto Odile a tornare al lavoro.

Parallelamente, Fulvio vivrà un momento decisivo nella sua esperienza lavorativa al negozio, poiché deciderà di dare le dimissioni. Il signor Rinaldi, magazziniere da qualche mese, preferirà allontanarsi dopo aver ascoltato la confessione del direttore. Fulvio infatti ha saputo direttamente da Roberto che in passato lui ha vissuto una storia d’amore con Mario, l’ormai ex fidanzato di sua figlia Caterina.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha litigato con Marcello

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Rosa non ha gradito la decisione del suo fidanzato di recarsi a Saint Moritz per fare visita alla sua ex compagna. Durante la permanenza allo chalet, Adelaide ha regalato a Marcello un prezioso orologio, e il dono è stato inizialmente nascosto da Barbieri alla fidanzata.

Una volta rientrato a Milano, però, Marcello ha preferito non mantenere il segreto e tra i due è stato raggiunto un accordo: essere sempre sinceri l’uno con l’altra. Nel frattempo, la contessa ha continuato a circuire Marcello, arrivando a donargli il roseto, un regalo che il ragazzo ha deciso di non accettare. Durante una lite tra i due ex, Adelaide si è lasciata andare a una confessione importante, rivelando a Barbieri di avere soltanto simulato il gesto estremo con cui aveva fatto temere per la propria vita.