Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la partenza improvvisa di una delle protagoniste. Nella puntata in onda venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa troverà la lettera di scuse scritta da Adelaide e, venendo così a conoscenza del gesto folle della contessa, che Marcello aveva scelto di non rivelarle, deciderà di lasciare Milano e di accompagnare Tancredi a New York. Nel frattempo, Fulvio comunicherà a sua figlia Caterina di aver rassegnato le dimissioni, senza però confessarle la vera ragione che lo ha spinto a farlo.

Rosa accetta di accompagnare Tancredi a New York

Tancredi sarà ancora alla ricerca di qualcuno della redazione de Il Paradiso delle signore disposto ad accompagnarlo a New York per intervistare la scrittrice statunitense Susan Sontag. Nessuno, almeno all’inizio, accetterà la proposta dell’editore, ma presto emergerà chi avrà davvero intenzione di partire con lui. Tutto avrà inizio quando Marcello riceverà una lettera di scuse da Adelaide, che deciderà di mostrare a Umberto ma non a Rosa. Quest’ultima, però, troverà comunque la missiva e scoprirà così ciò che la contessa ha fatto pochi giorni prima contro Marcello, arrivando a tentare di liberarsi di lui e puntargli contro un’arma. È bene ricordare che quel gesto folle di Adelaide è stato sventato in extremis da Umberto, che è riuscito a disarmare sua cognata appena in tempo.

Dopo aver letto nero su bianco le parole della contessa, Rosa deciderà di accettare la proposta di Tancredi e partirà per New York.

Fulvio mente a Caterina

Nel frattempo, Fulvio sarà costretto a rivelare a Caterina di aver rassegnato le dimissioni e che, di conseguenza, non lavoreranno più insieme a Il Paradiso delle signore. Il signor Rinaldi, però, eviterà accuratamente di confessarle la vera motivazione della sua scelta. Fulvio, infatti, mentirà alla figlia, tenendole nascosta la terribile scoperta fatta di recente riguardo alla passata storia d’amore tra Mario e Roberto. Intanto, Marina sceglierà il costumista del suo film, rivelando così se a prevalere sarà stata la Galleria Milano Moda oppure se il prestigioso incarico verrà affidato a Gianlorenzo Botteri.

Per Delia arriverà un’ottima opportunità professionale, perché l’attrice le proporrà di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Infine, Irene inizierà a sospettare che tra Barbara e Johnny ci sia qualcosa e questa possibilità la infastidirà non poco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha salvato la vita a Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Umberto ha scoperto che Adelaide non si trovava a Villa Guarnieri e ha chiesto spiegazioni a Italo. Il maggiordomo si è giustificato dicendo di essersi allontanato per un momento e di non essersi accorto che la contessa era uscita. Temendo che sua cognata potesse compiere un gesto avventato contro Marcello, Umberto ha controllato il cassetto dove teneva la sua arma di difesa, scoprendo che non c’era più. A quel punto si è precipitato a casa di Barbieri, riuscendo a salvarlo in extremis dal disperato tentativo di Adelaide di liberarsi di lui.