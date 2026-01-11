Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un momento destinato a creare grande turbamento. Nell’episodio che sarà trasmesso giovedì 22 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Johnny origlierà una conversazione sul suo conto tra Irene e Delia, rimanendo profondamente sconvolto da ciò che ascolterà. Intanto, Sandra inizierà a indagare su Cesare, mentre Fulvio riconsidererà la sua decisione di licenziarsi. Spazio infine alle vicende di Marina, che si rivelerà una testimonial perfetta per il negozio di moda.

Johnny è sconvolto dalle parole di Delia e Irene

Johnny ascolterà di nascosto una conversazione privata tra Delia e Irene che attirerà subito la sua attenzione. Le due Veneri, amiche, colleghe e coinquiline, si lasceranno andare a confidenze e il tema centrale del loro discorso sarà proprio lui. Johnny origlierà ogni parola e resterà profondamente turbato da ciò che sentirà, anche se le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano nulla sul contenuto della conversazione: non è chiaro, infatti, se le ragazze lo stiano criticando, prendendo in giro o, al contrario, stiano esprimendo apprezzamento nei suoi confronti. Va ricordato che Delia è sua cugina, mentre Johnny è segretamente innamorato di Irene, che però al momento sta frequentando Cesare Brugnoli.

Sandra indaga sul conto di Cesare Brugnoli

Nel frattempo, Sandra avvierà un’indagine su Cesare Brugnoli, che da qualche settimana sta frequentando sua nipote Irene. La donna, però, farà anche una scoperta molto intima riguardante proprio Irene, un dettaglio che le anticipazioni non rivelano ancora. Per conoscere la verità nascosta dalla capo commessa de Il Paradiso delle signore sarà quindi necessario attendere la messa in onda dell’episodio. Intanto, al negozio di moda regnerà grande fermento grazie alla presenza di Marina Valli: l’arrivo dell’attrice si confermerà un successo e attirerà l’attenzione della clientela. Fulvio, invece, riconsidererà la sua decisione di rassegnare le dimissioni, mentre Umberto finanzierà il musicarello.

Questa scelta non nascerà da un’iniziativa personale di Guarnieri, ma sarà il risultato di un suggerimento di Ettore. Sarà proprio Umberto a informare Odile dell’idea avuta dal suo fidanzato. Caterina, intanto, si rivelerà un aiuto prezioso per Mimmo: grazie ai suoi consigli nella preparazione del soufflé, un cliente resterà particolarmente soddisfatto. Le trame successive lasciano intendere che questa persona possa essere un critico gastronomico o un giornalista esperto di cucina, poiché il piatto realizzato da Mimmo diventerà oggetto di un articolo di giornale che ne esalterà le qualità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene e Cesare si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Irene ha trascorso le vacanze in montagna con Cesare, ma proprio nel momento in cui il ragazzo ha provato a baciarla, lei è caduta rovinosamente, finendo per rompersi una gamba.

Una volta rientrati a Milano, tra i due c’è stato un nuovo avvicinamento, ma l’arrivo improvviso di Johnny ha interrotto la magia del momento. In seguito, la coppia è finalmente riuscita a scambiarsi il primo bacio sul ballatoio del condominio, sotto lo sguardo divertito di Delia, che ha assistito alla scena di nascosto.