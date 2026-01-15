Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un salvataggio in extremis per una produzione cinematografica. Nell’episodio in onda giovedì 22 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Odile scoprirà che Umberto è intervenuto per salvare il musicarello di Marina Valli, ma non per iniziativa personale. La giovane verrà infatti a sapere che dietro la decisione di Guarnieri si nasconde un suggerimento di Ettore, un dettaglio destinato a cambiare la sua percezione dell’intera vicenda. Nel frattempo, Fulvio continuerà a interrogarsi sul proprio futuro professionale, ancora indeciso se lasciare o meno il lavoro.

Johnny, invece, rimarrà profondamente scosso dopo aver origliato una conversazione tra Irene e Delia.

Odile scopre l'iniziativa proposta da Ettore

Il nuovo film di Marina Valli, a rischio di non arrivare nelle sale cinematografiche, verrà salvato in extremis grazie al finanziamento di un ricco imprenditore. Non sarà però un personaggio qualunque, bensì un volto ben noto de Il Paradiso delle signore: Umberto Guarnieri. Sarà lui a fornire il capitale necessario per permettere la prosecuzione delle riprese del musicarello. Tuttavia, l’intervento di Umberto non nascerà da una sua intuizione personale. Dietro la decisione di investire ci sarà infatti lo zampino di Ettore Marchesi, che avrà l’idea e la suggerirà direttamente a Guarnieri.

Umberto, dal canto suo, informerà Odile di quanto accaduto. Le anticipazioni della soap non chiariscono ancora se le intenzioni di Ettore siano davvero innocue oppure se, spingendo Guarnieri a sborsare una somma così ingente, stia in realtà muovendo un tassello del piano di vendetta che sta architettando insieme alla sorella Greta.

Caterina aiuta Mimmo

Nel frattempo, proseguiranno le vicende legate a Caterina, che sceglierà di rimanere a Milano a causa del malessere del padre. La decisione della ragazza, intenzionata a restare in città e a rinunciare al viaggio a Roma per chiarire con Mario, porterà Fulvio a riconsiderare l’idea di lasciare il lavoro a Il Paradiso delle signore. Il signor Rinaldi, infatti, si ritroverà combattuto sul da farsi, indeciso se licenziarsi o continuare il suo impiego come magazziniere.

Intanto, Johnny si imbatterà per caso in una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda da vicino, rimanendo profondamente turbato dalle parole ascoltate. Sandra, invece, continuerà a indagare su Cesare Brugnoli e finirà per scoprire un dettaglio molto personale che coinvolge sua nipote Irene. Caterina si rivelerà anche un’ottima aiutante per Mimmo, al quale offrirà preziosi suggerimenti per la preparazione del soufflé. Il piatto conquisterà i clienti del Gran Caffè Amato, e uno di loro in particolare rimarrà entusiasta dell’assaggio. Marina, infine, confermerà ancora una volta di essere una testimonial ideale per il negozio di moda.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta si è infuriata con Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta si è infuriata con il fratello dopo che lui ha avuto una scenata di gelosia nei confronti di Odile. Quest’ultima, infatti, si era lasciata convincere da Matteo a tornare al lavoro, e la cosa non era affatto piaciuta allo stilista. Greta, però, ha subito richiamato Ettore all’ordine, ricordandogli di non esagerare: deve soltanto interpretare la parte dell’uomo innamorato, non esserlo davvero. I fratelli Marchesi hanno così proseguito con i loro piani nell’ombra, continuando a tramare alle spalle della famiglia di Odile, determinati a vendicarsi per un torto che, a loro dire, Adelaide e Umberto avrebbero inflitto ai loro cari in passato.