Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una rivelazione importante che verrà fatta da uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 30 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto farà una confessione a Greta riguardante suo fratello, ignorando che proprio la stilista è la figlia di quell’uomo, quindi sua nipote. Intanto, Tancredi commetterà una gaffe che scatenerà la rabbia di Rosa contro Marcello, mentre Agata riceverà un’interessante offerta di lavoro.

Umberto fa una rivelazione a Greta su suo fratello

Greta proseguirà con il suo piano di avvicinamento a Umberto e, tra i due colleghi, si verificherà una svolta inaspettata.

Guarnieri, infatti, deciderà di aprirsi con lei, rivelandole qualche dettaglio in più sul proprio passato familiare. In particolare, l’imprenditore approfitterà del clima di confidenza per confessarle qualcosa riguardo a suo fratello. Nei precedenti episodi è emerso un segreto che ha tenuto banco per mesi e che ha finalmente chiarito le origini dei fratelli Marchesi: i due sono figli del fratello di Umberto e, di conseguenza, suoi nipoti. Proprio Guarnieri, dunque, parlerà apertamente a Greta di quell’uomo, senza immaginare di trovarsi davanti alla figlia del fratello.

Tancredi provoca una lite fra Rosa e Marcello

Nel frattempo, Tancredi commetterà inavvertitamente una gaffe enorme che scatenerà la furia di Rosa contro Marcello.

Di conseguenza, per colpa del nipote di Adelaide, Irene vedrà sfumare la possibilità di una riappacificazione tra Camilli e Barbieri. Agata, invece, riceverà un’interessante offerta di lavoro che potrebbe avere importanti ripercussioni sul suo futuro professionale, poiché, se decidesse di accettare, dovrebbe lasciare Milano e trasferirsi in un’altra città. Intanto, Enrico rifletterà su quanto accaduto la sera precedente e, a causa di ciò che ha vissuto, si troverà a fare alcune considerazioni sulla sua carriera. Alla fine, deciderà di mettere da parte il lavoro all’università per dedicarsi a tempo pieno all’ambulatorio del dottor Moretti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, i fratelli Marchesi hanno discusso al Circolo delle prossime mosse del loro piano di vendetta contro Guarnieri. Durante la conversazione, Ettore e Greta hanno parlato del loro defunto padre, che non era altri che il fratello di Umberto: per questo motivo i due stilisti sono i nipoti del commendatore. Nel frattempo, Agata ha vinto il concorso per accedere al corso per giovani restauratori, mentre Mimmo è diventato famoso grazie a un articolo di giornale in cui è stato celebrato il soufflé da lui preparato.