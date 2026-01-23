Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’azione che non passerà inosservata. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Odile noterà un gesto ambiguo di Greta, che la porterà a dubitare della sua sincerità. Intanto, Rosa e Marcello si lasceranno, mentre Mimmo e Agata pianificheranno un sopralluogo a Firenze in vista dell'imminente trasferimento.

Odile inizia a sospettare di Greta

Odile e Greta avranno un chiarimento dopo che la stilista ha trattato in malo modo la sua datrice di lavoro, nonché cognata.

Proprio durante il riavvicinamento tra le due colleghe accadrà qualcosa che solleverà sospetti in Odile. Sarà infatti Greta a scusarsi con la figlia della contessa per la sua reazione eccessiva del giorno precedente. Tuttavia, la giovane Marchesi commetterà un errore: le anticipazioni della puntata del 6 febbraio de Il Paradiso delle signore definiscono la sua mossa come un gesto ambiguo. Tale azione farà nascere dei dubbi in Odile, che inizierà a mettere in discussione le buone intenzioni di Greta. Non è però chiaro se la figlia di Adelaide deciderà di vederci più chiaro e indagare sui fratelli Marchesi o se preferirà ignorare quella strana sensazione.

Rosa e Marcello si lasciano, Fulvio sostituisce Matteo

Nel frattempo, Mimmo e Agata pianificheranno un sopralluogo a Firenze in vista del loro trasferimento, mentre Concetta troverà una soluzione per evitare di lasciare Ciro da solo al Gran Caffè Amato. Fulvio, invece, diventerà ragioniere temporaneo a Il Paradiso delle signore per sostituire Matteo, troppo impegnato con il musicarello. Ci sarà poi spazio per la crisi tra Rosa e Marcello, che raggiungerà un punto di non ritorno. La coppia deciderà infatti di prendersi un periodo di pausa e lasciarsi. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono se si tratterà di una rottura definitiva o solo di un momento difficile destinato a essere superato in futuro con un possibile ritorno di fiamma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio ha scoperto che Mario è l'ex di Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Fulvio ha scoperto che Mario ha lasciato Caterina con una lettera. Il signor Rinaldi, deluso da quello che di lì a poco sarebbe diventato suo genero, ha voluto vederci chiaro e pretendere una spiegazione da Oradei. Fulvio quindi si è recato a Roma, a casa di Mario, e gli ha chiesto la reale motivazione che lo ha portato a chiudere il fidanzamento con sua figlia, ma il ragazzo gli ha soltanto detto di farselo spiegare da Roberto. Una volta rientrato a Milano, il magazziniere ha chiesto chiarimenti al direttore del negozio, che non ha potuto tacere oltre il segreto custodito per mesi, rivelando di essere l’ex fidanzato di Mario.

Saputo che il cameriere del Circolo ha preso in giro Caterina e che anche Roberto lo ha ingannato, Fulvio ha iniziato a inveire contro Landi, annunciandogli di aver deciso di dare le dimissioni per il tradimento subito. Intanto, Caterina è rimasta all’oscuro della verità. Anzi, di fronte all’ennesima richiesta di sua figlia, Fulvio le ha raccontato un’altra bugia, dicendole che Mario l’ha lasciata perché legato sentimentalmente a un’altra donna.