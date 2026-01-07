Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l’epilogo di un fidanzamento destinato a chiudersi definitivamente, senza possibilità di tornare sui propri passi. Nelle puntate in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario fuggirà a Roma dopo aver lasciato Caterina. Fulvio pretenderà spiegazioni riguardo al suo gesto e si recherà nella capitale per affrontare l’ormai ex genero. Per il signor Rinaldi sarà il momento di fare una terribile scoperta, quando verrà a sapere della storia d’amore passata tra Roberto e Mario.

Mario si dà alla fuga, ma Fulvio lo raggiunge a Roma

Mario lascerà Caterina pochi giorni dopo la proposta di matrimonio fatta nel magazzino de Il Paradiso delle signore. Oradei, messo alle strette da un uomo che lo ha importunato due volte a causa dei suoi trascorsi con altri uomini, preferirà fuggire e tornare a Roma per evitare che il suo orientamento venga scoperto. Tuttavia, non avrà fatto i conti con Fulvio, padre della sua ormai ex fidanzata, che non accetterà il suo comportamento improvviso e pretenderà spiegazioni. Il signor Rinaldi si recherà quindi nella capitale per affrontare Mario, che dovrà rispondere alle sue domande mentre l’uomo cerca la verità per riuscire ad accettare la sofferenza inflitta a sua figlia.

Fulvio scopre la storia d’amore passata tra Roberto e Mario e decide di licenziarsi

Nel frattempo, Fulvio si troverà davanti a una verità sconvolgente, rimasta nascosta fino a questo momento. Dopo il confronto con Mario, il magazziniere de Il Paradiso delle signore farà ritorno a Milano e deciderà di affrontare Roberto. Messo alle strette, Landi sarà costretto a confessargli di essere stato fidanzato con Mario fino a pochi mesi prima. La rivelazione avrà un forte impatto sul signor Rinaldi, che si ritroverà costretto a prendere una decisione difficile: rassegnare le dimissioni dal negozio. Fulvio, infatti, preferirà allontanarsi dal posto di lavoro, non riuscendo più a fidarsi del direttore che gli ha mentito per mesi riguardo a Oradei.

È bene ricordare che il padre di Caterina si era spesso rivolto proprio a Roberto per avere consigli su Mario, convinto che lo conoscesse bene. Era stato infatti Landi a rassicurarlo, spingendolo a dare il via libera alla relazione ufficiale tra la figlia e Oradei. Dopo aver lasciato il lavoro, Fulvio informerà Caterina della sua decisione, ma eviterà accuratamente di rivelarle la vera motivazione. La Venere, almeno per il momento, non verrà a conoscenza dei trascorsi tra il suo ex fidanzato e Roberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è stato importunato da un uomo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario si è recato al negozio per dare una mano durante i festeggiamenti dell’Epifania, ma prima di entrare è stato importunato da un uomo.

Quest’ultimo, in compagnia della moglie, non appena ha visto Oradei ha iniziato a inveire contro di lui, conoscendo il suo orientamento. Roberto, che stava andando al lavoro, ha assistito alla scena ed è intervenuto per soccorrere il suo ex compagno. L’episodio non è stato notato da nessun altro, e i due hanno poi raggiunto regolarmente l’evento organizzato. Nel frattempo, Caterina, vedendo il fidanzato arrivare per distribuire i regali ai bambini, si è lasciata andare a un sogno romantico in cui immaginava di avere dei figli con lui. Mario ha annuito alle sue parole, ma il suo sguardo lasciava intuire che quel futuro non fosse davvero il suo desiderio.