Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto custodito per troppo tempo che provocherà un licenziamento. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Fulvio partirà per Roma per affrontare Mario dopo la sua fuga. Quando il signor Rinaldi rientrerà a Milano, ascolterà la confessione di Roberto, che gli rivelerà la sua storia d’amore passata con Oradei. Tale scoperta provocherà un forte turbamento nel magazziniere, al punto da spingerlo a dare le dimissioni. Tuttavia, Caterina verrà tenuta all’oscuro della reale motivazione del licenziamento di suo padre.

Fulvio affronta Mario e scopre la relazione che ha avuto con Roberto

Mario fuggirà a gambe levate da Milano dopo che un uomo, la cui identità non è stata ancora rivelata dalle anticipazioni, metterà in bilico la sua copertura. È bene ricordare, infatti, che Oradei è attratto dagli uomini e ha avuto una storia d’amore, con tanto di convivenza, con Roberto. Nel momento in cui Mario verrà scoperto, tornerà a Roma, ma il suo comportamento non piacerà affatto a Fulvio, che si recherà nella capitale per affrontare quello che, di lì a poco, sarebbe diventato suo genero. La trama delle puntate della settimana non chiarisce ancora cosa si diranno Oradei e il signor Rinaldi, ma potrebbe essere proprio Mario a svelare al padre di Caterina la relazione passata con Roberto.

Anche perché, una volta rientrato in città, Fulvio pretenderà subito da Landi delle spiegazioni, scoprendo così la storia d’amore tra il direttore de Il Paradiso delle signore e il fidanzato, diventato ormai ex, di sua figlia.

Fulvio lascia il lavoro a Il Paradiso delle signore, ma mente a Caterina

Nel frattempo, Fulvio sarà turbato dalle parole di Roberto e dalla sconvolgente verità, tanto da preferire lasciare il suo impiego di magazziniere a Il Paradiso delle signore. Landi, dal canto suo, temerà la reazione di Fulvio riguardo alla scoperta appena fatta. Probabilmente Roberto avrà paura che la sua relazione passata con Mario e il fatto di essere attratto dagli uomini possano diventare di dominio pubblico.

Tuttavia, le anticipazioni non lasciano intendere che il signor Rinaldi voglia fare qualcosa contro Roberto: la sua decisione drastica sarà quella di licenziarsi. È trapelato però un dettaglio interessante riguardo al rapporto con sua figlia e un’altra bugia che le verrà raccontata. Fulvio, infatti, comunicherà a Caterina di aver dato le dimissioni dal negozio, ma non le rivelerà la reale motivazione. La ragazza, quindi, non verrà a sapere, almeno inizialmente, che Mario l’ha soltanto presa in giro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Mario è tornato a vivere a Milano, lasciando il suo impiego a Roma.

Oradei è riuscito a riavere il suo lavoro al Circolo e ha chiesto la mano di Caterina, donandole un anello di fidanzamento. Roberto è rimasto sconvolto dalla decisione del suo ex, mentre Fulvio ha dato il suo benestare alle nozze di sua figlia.