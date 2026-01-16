Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 gennaio 2026 rivelano che Umberto Guarnieri si troverà a rivelare un segreto molto importante a Greta. Rosa farà ritorno da New York, ma eviterà di informare Marcello. Quando Barbieri lo verrà a sapere, rimarrà molto male. Ad acuire l'acredine tra i due, poi, ci penseranno alcuni screzi inerenti l'uscita della copertina del Paradiso Donna. Odile, dal canto suo, dopo un primo momento di incertezza, arriverà ad ufficializzare il fidanzamento con Ettore.
Anticipazioni Paradiso delle Signore al 30 gennaio: Rosa e Marcello sempre più distanti
Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda fino al 30 gennaio 2026, Rosa tornerà a Milano, cosa che Marcello scoprirà solo all'indomani. Il ragazzo rimarrà molto turbato e deluso dal comportamento della giovane. I due, così, inizieranno a riflettere sull'epilogo che potrebbe avere il loro rapporto. A nulla serviranno i tentativi delle Veneri di far riconciliare i due. Sta di fatto che, una gaffe di Tancredi genererà le ire di Rosa contro Marcello.
Umberto fa una confessione a Greta, Odile annuncia il fidanzamento con Ettore
Umberto sarà sempre più intrigato da Greta, la quale sfodererà tutte le sue armi per cercare di spronare Guarnieri a farle delle confessioni inerenti il suo passato.
Il commendatore si fiderà molto della donna, al punto da arrivare a confessarle un segreto molto privato e molto importante inerente suo fratello.
Nel frattempo, i fratelli Marchesi continueranno a tramare studiando ogni dettaglio utile per il raggiungimento dei loro obiettivi. Umberto farà il possibile per dissuadere Odile dal prendere decisioni affrettate sulla sua vita sentimentale. Durante la conferenza stampa al Circolo per la promozione del film, Odile deciderà di ufficializzare il fidanzamento con Ettore.
Agata riceverà una proposta di lavoro molto interessante che potrebbe essere molto vantaggiosa per la sua carriera ma, al contempo, la porterebbe a lasciare Milano. Anche Enrico farà riflessioni sul suo futuro lavorativo, arrivando a vagliare l'ipotesi di lasciare l'Università per accettare la proposta di Moretti di guidare l'ambulatorio.
Cosa rivelerà Umberto a Greta?
Il rapporto tra Umberto e Greta diventerà sempre più stretto nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Sfruttando le sue armi di seduzione, la donna porterà Guarnieri a farle una confidenza molto privata sul fratello. Al momento non si sa che cosa dirà nel dettaglio, ma sul web si ipotizza che potrebbe trattarsi di qualcosa legato al rapporto tra Ettore ed Odile. Solo nelle prossime puntate si saprà la verità.