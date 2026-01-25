Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 26 al 30 gennaio, Rosa e Marcello saranno sempre più distanti ed a nulla servirà l'aiuto delle Veneri di farli riavvicinare. Inoltre Umberto rivelerà un importante dettaglio su suo fratello a Greta.

Odile, invece, renderà pubblico il suo fidanzamento con Ettore, mentre Ciro e Mimmo si impegneranno per rinnovare la caffetteria.

Rosa evita di incontrare Marcello

Le Veneri accoglieranno con gioia il ritorno di Marcello in sartoria. Intanto Mimmo e Ciro saranno contenti per i numerosi clienti, ma faticheranno a gestire tutti gli ordini.

Inoltre Umberto inviterà Odile a meditare bene in merito alla sua situazione sentimentale e la ragazza manifesterà ad Ettore la volontà di non annunciare per il momento il loro fidanzamento. I fratelli Marchesi nello stesso tempo proseguiranno i loro piani.

Nel frattempo Rosa tornerà a Milano, ma eviterà di incontrare Barbieri. In tutto questo, Enrico apprenderà che Barbara si è iscritta al corso di medicina e nello stesso tempo accetterà l'offerta del Rettore dell'università, mentre Agata prenderà parte ad un colloquio per il corso di restauro.

Agata riflette se accettare una proposta di lavoro

Marcello sarà dispiaciuto quando scoprirà che Rosa è tornata a Milano, senza dirgli nulla. Le Veneri si attiveranno per farli riavvicinare ed Irene chiederà un aiuto anche a Don Saverio.

Barbieri e Camilli però continueranno a litigare a causa di una gaffe involontaria di Tancredi. Inoltre Johnny riuscirà a rimettere il moto il suo amato furgone grazie all'aiuto di Fulvio. Agata, invece, rifletterà se accettare o meno una importante proposta di lavoro che la porterebbe però ad andare via da Milano.

Nel frattempo Enrico darà il proprio supporto in occasione di un parto di un'amica di Barbara e questo evento lo porterà a rivalutare le sue scelte, accettando la proposta di Moretti di guidare il suo ambulatorio. In tutto questo, Ciro e Mimmo ragioneranno su come migliorare la caffetteria, mentre Odile renderà pubblico il fidanzamento ufficiale con Ettore.

Umberto, invece, arriverà ad un legame talmente forte con Greta al punto da rivelarle un dettaglio importante riguardante il passato del fratello.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Caterina ha deciso di andare a Roma per incontrare Mario, ma ha cambiato idea quando il padre Fulvio ha avuto un malore. Inoltre Marcello ha fatto il suo ritorno al Paradiso.

Umberto, invece, ha seguito il consiglio di Matteo e ha aiutato economicamente la riuscita del film di Marina, mentre Mimmo si è riappacificato con il padre ed un giornalista gli ha scritto un articolo sul suo buon soufflé.