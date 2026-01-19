Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano due importanti svolte professionali per altrettanti protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Agata riceverà un’offerta di lavoro che però comporterà il trasferimento da Milano. Enrico, invece, inizialmente accetterà di lavorare all’università rifiutando la proposta del dottor Moretti, ma in seguito cambierà idea e prenderà le redini dell’ambulatorio del medico di famiglia. Spazio, infine, alla crisi tra Rosa e Marcello, che non riusciranno a trovare un punto di incontro e continueranno a litigare.

Agata valuta di lasciare Il Paradiso delle signore per un nuovo lavoro

Agata riceverà un invito dalla scuola di restauro presso la quale sta seguendo un corso: dopo aver vinto un bando per giovani talenti, le verrà chiesto di presentarsi a un colloquio. La ragazza deciderà di tenere nascosta questa opportunità ai genitori, ma Concetta finirà comunque per scoprire l’importante appuntamento a cui la figlia dovrà presentarsi. Le anticipazioni non svelano ancora come la sarta verrà a conoscenza del segreto, ma una volta che la verità verrà a galla, Agata la pregherà di non rivelare nulla a nessuno. Dopo il colloquio, per Agata arriverà un momento cruciale: verrà infatti informata di essere stata scelta per un incarico molto interessante.

Tuttavia, accettare la proposta significherebbe lasciare il suo lavoro a Il Paradiso delle signore e, soprattutto, trasferirsi lontano da Milano. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro.

Enrico prende le redini dello studio del dottor Moretti

Nel frattempo, Enrico accetterà la proposta del rettore dell’università, scegliendo di non dare seguito all’offerta del dottor Moretti. Proprio durante le sue giornate in facoltà, il giovane medico farà una scoperta sorprendente sul passato di una delle Veneri: verrà infatti a sapere che Barbara Musso, da qualche tempo commessa a Il Paradiso delle signore, era in passato iscritta alla facoltà di Medicina. Tra Enrico e Barbara nascerà così un’occasione per condividere un momento significativo.

La ragazza, infatti, gli chiederà aiuto per un’amica incinta che si troverà improvvisamente in difficoltà. La situazione prenderà una piega inaspettata quando la giovane verrà portata d’urgenza in ambulatorio, dove Enrico e Barbara collaboreranno per assisterla durante il parto. Questo episodio segnerà profondamente Enrico, spingendolo a riconsiderare le sue priorità. Il dottor Proietti deciderà così di abbandonare la carriera universitaria e accettare la proposta del dottor Moretti, assumendo la guida dell’ambulatorio del medico di famiglia. Intanto, continuerà la crisi tra Rosa e Marcello, destinata a non placarsi nemmeno dopo il rientro della giornalista da New York. Una volta tornata a Milano, Rosa rifiuterà di incontrare il fidanzato, lasciando Marcello spiazzato.

Quando i due si ritroveranno, finiranno comunque per discutere a causa di divergenze professionali: avranno infatti opinioni opposte sulla copertina da scegliere per la rivista. Irene tenterà di riportare la pace tra i due colleghi, ma senza successo. Una clamorosa gaffe di Tancredi, infatti, scatenerà l’ennesima lite, complicando ulteriormente la situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha conosciuto il dottor Moretti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, don Saverio ha presentato a Enrico il dottor Moretti, il medico di famiglia che gli ha chiesto supporto per seguire un paziente affetto da un problema cardiaco. Nel frattempo, Agata ha ottenuto un importante riconoscimento vincendo il bando per giovani restauratori, che le ha permesso di accedere a un prestigioso corso di formazione.

Spazio anche alle vicende di Adelaide: dopo aver tentato un gesto estremo contro Marcello, la donna, profondamente pentita, ha lasciato Milano per rifugiarsi in un convento in Liguria, alla ricerca di pace e redenzione.