Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 10 trasmesse su Rai 1 dal 26 al 30 gennaio 2026, Umberto Guarnieri rivelerà a Greta un segreto del suo passato che riguarda suo fratello Ettore. La donna riuscirà a sedurre il commendatore fino a farlo aprire, ma le trame non specificano cosa le dirà Umberto.

Le anticipazioni rivelano che Rosa Camilli, di ritorno da New York, adotterà un atteggiamento spietato verso Marcello Barbieri, ignorandolo e trattandolo con sufficienza.​

La confessione di Umberto Guarnieri

Umberto si lascerà andare a una rara apertura emotiva.

Durante un momento di vicinanza con Greta, confiderà dettagli intimi legati al suo passato. La donna sarà molto brava a sedurre Umberto e alla fine raggiungerà il suo obiettivo. Il commendatore, infatti, si fiderà di Greta e le racconterà un particolare importante legato a suo fratello. Da quel momento in poi, la donna non potrà far finta di niente e il prezzo emotivo di questa informazione potrebbe essere molto alto.

Il ritorno freddo di Rosa Camilli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 gennaio raccontano che Rosa Camilli rientrerà a Milano dopo un periodo trascorso a New York. Invece di cercare Marcello per chiarire il loro legame affettivo, lo tratterà con distacco e severità.

Questo comportamento spietato la porterà a ignorare le aspettative del partner, facendolo precipitare in uno stato di profonda incertezza emotiva. L'atteggiamento di Rosa sottolineerà una determinazione a non perdonare facilmente Marcello.

La crisi emotiva di Marcello Barbieri

Marcello Barbieri tornerà ufficialmente al suo incarico professionale presso Il Paradiso delle Signore. L'uomo verrà accolto calorosamente dai colleghi, ma il freddo comportamento di Rosa genererà in lui seri dubbi e non gli permetterà di vivere appieno il momento. Marcello inizierà a interrogarsi sulla reale compatibilità tra lui e rosa , considerando l'ipotesi che non siano destinati a stare insieme.

Aria di cambiamento in Caffetteria

Non mancherà lo spazio riservato agli altri personaggi, con Mimmo e Ciro che assumeranno la gestione della caffetteria del Paradiso. I due soci affronteranno critiche da parte della clientela e decideranno di modernizzare l'offerta. Mimmo e Ciro cercheranno delle soluzioni per rendere il locale più appetibile e contemporaneo, con l'obiettivo di attrarre un pubblico più ampio e superare le recensioni negative ricevute.​