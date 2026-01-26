Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 febbraio 2026 rivelano che per Marcello e Rosa arriverà una complicazione che incrinerà considerevolmente il loro rapporto. Tancredi, infatti, dichiarerà i suoi sentimenti per la ragazza. Per quanto riguarda i fratelli Marchesi, invece, un'emergenza familiare porterà i due a dover rivedere i loro piani, mentre Greta scoprirà che suo fratello ha rivelato ad Odile il vero motivo del suo viaggio a Londra, e ne rimarrà sconvolta. Per tale ragione, la donna avrà una discussione molto accesa con Odile.

Anticipazioni Paradiso delle Signore al 6 febbraio: Rosa e Marcello si prendono una pausa

Nelle puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda fino al 6 febbraio 2026 Rosa e Marcello saranno sempre più distanti. Ad acuire il loro divario ci penserà Tancredi, il quale sembrerà aver instaurato una certa affinità lavorativa con la donna. Marcello se ne accorgerà, e non potrà che esserne turbato. Ad un certo punto, poi, Tancredi rivelerà i suoi sentimenti a Rosa, che ne rimarrà spiazzata. La ragazza deciderà di raccontare tutto a Marcello che, a sua volta, deciderà di affrontare Tancredi. Alla fine, poi, Rosa e Marcello decideranno di prendersi una pausa di riflessione.

Greta attacca Odile, che inizia a dubitare della sua sincerità

I fratelli Marchesi verranno sconvolti da un'emergenza familiare. Ettore partirà per Londra a causa di un malore della madre. Quando Greta scoprirà che il fratello ha rivelato tutto ad Odile, andrà su tutte le furie, e deciderà di affrontare la donna. Tra le due ci sarà uno scontro molto acceso. Successivamente, poi, Greta proverà a scusarsi con Odile per il suo comportamento, tuttavia, la donna lascerà trapelare alcuni dettagli ambigui nel suo comportamento, che spingeranno Odile a porsi delle domande circa la sua onestà.

Mimmo incoraggerà Agata ad accettare la proposta di lavoro lontano da Milano, mentre Umberto farà a Matteo una proposta di lavoro molto allettante, che accetterà, rendendo Odile entusiasta.

Ettore sarà molto infastidito dalla cosa. Irene inviterà Cesare a cena, ma l'arrivo di Johnny romperà subito il clima intimo che si era venuto a creare.

Agata e Mimmo si trasferiranno a Firenze?

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore vedremo che Agata riceverà un'importante proposta di lavoro lontano da Milano. La giovane sarà molto combattuta, così Mimmo farà il possibile per convincerla ad accettare. Il giovane si mostrerà propenso a stare accanto alla sua compagna, cercando di trovare una soluzione per il suo ruolo in caffetteria. Concetta, infatti, troverà un modo per non lasciare Ciro da solo. Il fatto che Mimmo sia disposto a seguire Agata a Firenze, basterà per convincere la donna ad accettare la proposta di lavoro?