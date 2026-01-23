Durante una puntata di ‘Otto e mezzo’ in diretta da Davos, sede del World Economic Forum, un imprevisto ha coinvolto la conduttrice Lilli Gruber. Un incendio nei pressi del Congress Center ha costretto la giornalista e la troupe ad abbandonare la postazione, interrompendo la trasmissione.

L'emergenza e la prosecuzione di ‘Otto e mezzo’

Dopo l'evacuazione, Lilli Gruber ha continuato a condurre la trasmissione telefonicamente. La diretta non è ripresa dallo studio, ma è proseguita grazie a un collegamento audio, garantendo l'informazione al pubblico nonostante l'emergenza.

Nessuno è rimasto ferito e la situazione è stata gestita con prontezza.

L'incendio a Davos e la reazione della conduttrice

L’incendio vicino al Congress Center di Davos ha richiesto l’intervento delle autorità e l’evacuazione dell’area. Lilli Gruber ha informato il pubblico, sottolineando la priorità della sicurezza. La trasmissione è proseguita telefonicamente, dimostrando la capacità di adattamento della squadra di ‘Otto e mezzo’.

La presenza della trasmissione a Davos evidenzia l’attenzione del programma verso gli eventi internazionali, con approfondimenti e collegamenti diretti dai luoghi degli incontri tra leader mondiali.