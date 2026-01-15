Il castello di bugie costruito da Ali Galip sta per crollare sotto il peso di una tomba vuota. Nelle prossime puntate di Io sono Farah, la ricerca della verità di Mehmet prenderà una piega macabra: dopo aver forzato il lucchetto del passato nell'orfanotrofio, il poliziotto scoprirà che la lapide di suo fratello non custodisce alcun corpo. È l'inizio della fine per il segreto di Ali Galip, che per anni ha manipolato fascicoli e finte tombe per impedire a Tahir e Mehmet di sapere di essere fratelli. Una verità che Vera usa come leva nei confronti di Behnam.

La ricerca del fratello di Mehmet

Mehmet scoprirà di avere un fratello e avvierà subito le ricerche per risalire alla sua identità. Quelli dell'orfanotrofio in cui è cresciuto, però, non potranno dargli una mano: a meno che non abbia dei documenti che possano confermare il legame di sangue, non possono consegnargli il suo fascicolo per motivi di privacy.

Così Mehmet metterà da parte il suo modus operandi da poliziotto rigido e chiederà a Tahir se, per lui, può entrare nell’orfanotrofio e rubare il fascicolo del fratello. Quei documenti potrebbero far emergere la realtà, ovvero che Tahir e Mehmet sono fratelli, invece verrà fuori che il fratello di Mehmet è morto quando era piccolo.

La visita alla tomba

Tahir e Mehmet andranno pure a visitare la sua tomba, ma quest'ultimo crederà che dietro questa vicenda si nasconda solo una menzogna, così chiederà a Tahir di profanare per lui la tomba: vuole prendere un campione di Dna dal cadavere per scoprire se è realmente suo fratello.

La profanazione porterà un'altra sorpresa: quella tomba è vuota. Mehmet capirà che suo fratello è ancora vivo e proseguirà le ricerche. Ovviamente, dietro questa faccenda, si nasconde la necessità di qualcuno di non portare a galla il rapporto che c'è tra Mehmet e Tahir, e il nome dell'esecutore emergerà durante una conversazione tra Vera e Behnam.

La rivelazione di Vera

Vera, per cercare di trarre benefici economici da Behnam, gli svelerà che Tahir e Mehmet sono fratelli e il piano della finta tomba, che è stato creato da Ali Galip.

"Quindi, in pratica, è estremamente difficile che qualcuno possa scoprire che Tahir è il fratello di Mehmet", chiederà Behnam e Vera avrà subito la risposta pronta: "Esatto. Mehmet sa di avere un fratello, ma non sa chi sia".

Questo ennesimo dettaglio servirà a Behnam nella sua eterna guerra contro Tahir.