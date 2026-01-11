Tahir incastrerà Ali Galip nella puntata di Io sono Farah di giovedì 15 gennaio: "Sei finito", gli dirà puntando l'arma contro di lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir risparmierà la vita a Ali Galip e preferirà assicurarlo alla giustizia. Tutto cambierà quando Tahir andrà da Mehmet e lo troverà in una pozza di sangue.

Tutto cambierà a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che la seconda stagione si aprirà con un salto temporale di un anno. Farah e Tahir si rivedranno in un'aula di tribunale perché lei vuole il divorzio e ci saranno dei flashback che spiegheranno cosa è accaduto un anno prima.

Si rivedranno gli ultimi momenti dell'operazione Agnello Bianco Agnello Nero che Mehmet aveva organizzato con l'aiuto di Tahir. I due protagonisti si troveranno faccia a faccia con la dura realtà di un padre che non ha mai dato loro amore. Tahir catturerà Ali Galip e lo terrà in pugno con un'arma puntata contro di lui.

La dura verità per Mehmet

Nella puntata di Io sono Farah di giovedì 15 gennaio, Tahir sarà sul punto di togliere la vita ad Ali Galip, ma poi penserà al piccolo Kerim e al futuro che lo aspetta con la sua famiglia. "Non mi sporcherò le mani", dirà, "Sei finito, ho detto tutto alla polizia". Tahir lascerà andare Ali Galip, certo che ormai l'uomo non potrà andar lontano perché i suoi imbrogli sono nelle mani degli inquirenti.

Nel frattempo, Mehmet affronterà Agnello Nero e capirà che si tratta di Orhan. Quest'ultimo riuscirà a disarmare suo figlio e non esisterà a sparargli. Mehmet sarà colpito alla testa e cadrà in una pozza di sangue, mentre Orhan fuggirà. Tahir andrà da Mehmet per dirgli che finalmente ha incastrato Ali Galip ma lo troverà in fin di vita. Senza esitare, l'uomo porterà Mehmet in ospedale e avviserà Bade, ma nessuno saprà che è stato Orhan a premere il grilletto.

Il cambiamento di rotta di Tahir

Nelle puntate precedenti di Io sono Farah, Tahir ha saputo da Farah che Ali Galip ha ucciso il donatore di Kerim. Questo ha segnato un punto di non ritorno: l'uomo ha capito con chiarezza di voler stare dalla parte della polizia.

Tahir si è alleato con Mehmet, ha piazzato un localizzatore sull'orologio di Ali Galip e lo ha affiancato nell'operazione per catturarlo. Tutto sarebbe andato per il meglio se non ci fosse stato lo zampino di Orhan, il misterioso Agnello Nero che muove i fili del clan.