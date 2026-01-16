Le nuove puntate di "Io sono Farah" in onda su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, alle 14:00 e con un doppio appuntamento speciale martedì in prima serata, promettono colpi di scena e forti emozioni. Al centro della scena ci sarà la verità sulla paternità di Kerim, che finalmente verrà a galla, scatenando una serie di reazioni a catena. Farah, ancora prigioniera delle manipolazioni di Behnam, lotta per la libertà sua e di suo figlio, mentre Tahir, disposto a tutto pur di ritrovare la sua famiglia, arriva a minacciare lo zio di Behnam, Akbar, diplomatico iraniano.

Le tensioni familiari e i pericoli si intrecciano con la sofferenza di Mehmet, risvegliatosi dal coma ma vittima di un terribile vuoto di memoria. Nel frattempo, Vera e Perihan si scontrano duramente, mentre la vita di Tahir prende una svolta drammatica dopo una nuova scarcerazione.

Behnam scopre di essere il padre di Kerim e Farah resta sotto controllo

Nel cuore delle nuove puntate, Behnam riesce finalmente ad ottenere il risultato del test di paternità, confermando di essere il vero padre di Kerim. Questa rivelazione cambia completamente le dinamiche tra i personaggi: Behnam, sempre più sicuro di sé, usa questa verità per rafforzare la sua posizione e controllare ancora più rigidamente Farah.

La donna, ormai prigioniera in casa e sotto il costante occhio di due domestiche, non può nemmeno vedere Kerim senza il permesso di Behnam. Frustrata e disperata, Farah tenta di trovare una via d’uscita, riuscendo a convincere una domestica a lasciarle un cellulare per contattare Tahir e Bade. Tuttavia, tra ricatti incrociati e minacce, la situazione si complica e un tentativo di fuga si trasforma in un nuovo pericolo quando qualcuno si presenta sulla soglia proprio mentre Farah sembra vicina alla libertà.

Tahir pronto a tutto per salvare Farah, mentre Mehmet si risveglia dal coma

Mentre Behnam trama nell’ombra, Tahir si mostra disposto a tutto pur di salvare la sua famiglia: dopo aver scoperto che Akbar, lo zio di Behnam, è un influente diplomatico, lo affronta senza mezze misure e arriva a minacciare la vita della figlia di Akbar, Merjan, pur di ottenere aiuto.

La tensione sale alle stelle quando Akbar, sotto ricatto, cerca inutilmente di coinvolgere la polizia, bloccato però dalle minacce di Behnam. Nel frattempo, Tahir viene incastrato da Ali Galip e finisce nuovamente in prigione, accusato del tentato omicidio di Mehmet, che intanto lotta tra la vita e la morte. Sarà solo grazie all’intervento di Bade e a una dichiarazione in extremis di Mehmet che Tahir verrà scagionato. Ma il sollievo lascia presto spazio all’amarezza: Mehmet, infatti, pur essendosi risvegliato, non ricorda nulla del giorno in cui è stato colpito.

Conflitti familiari e nuove tensioni tra Vera e Perihan

Mentre la lotta per la verità e la libertà coinvolge Farah, Tahir e Behnam, sullo sfondo emergono anche tensioni domestiche sempre più forti.

Perihan, esasperata dalle spese folli di Vera, la rimprovera duramente per essere rimasta indietro con l’affitto nonostante conduca uno stile di vita lussuoso. Nel frattempo, la scarcerazione di Tahir non porta gioia: l’uomo, consapevole di aver perso la famiglia, si trova solo e amareggiato. Vera, convinta che Tahir sia la causa di tutte le disgrazie della famiglia, lo affronta con parole dure, alimentando ancora di più il clima di tensione generale.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nell’episodio andato in onda venerdì 16 gennaio, la trama si è concentrata sull’anno trascorso dopo l’operazione di Ali Galip e Orhan. Farah e Tahir si sono ritrovati in tribunale: lei elegante, lui ancora dietro le sbarre.

Farah ha chiesto il divorzio, ma Tahir ha rifiutato, mostrando di non voler rinunciare al loro legame. Tornando agli eventi precedenti, Tahir aveva scelto di non sparare ad Ali Galip, confidando nella giustizia, ma aveva poi trovato Mehmet ferito gravemente e l’aveva portato d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, Behnam aveva preso con sé Farah e Kerim per sottoporli a un test di paternità. Prima di partire, Farah aveva lasciato un messaggio a Tahir, chiedendogli di trovare un medico iraniano per accelerare il salvataggio, vista la diffidenza di Behnam verso i medici turchi. Le tensioni familiari e i destini incrociati dei protagonisti si sono così ulteriormente complicati, lasciando presagire nuovi colpi di scena.