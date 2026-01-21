Le nuove puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5 dal 22 al 30 gennaio alle 14:00, promettono colpi di scena e tensioni alle stelle. La soap turca si prepara a svelare nuovi segreti e drammatici risvolti: Farah si troverà sempre più intrappolata nei piani di Behnam, mentre Tahir, creduto morto, viene salvato in extremis. Mehmet, ancora provato dall’agguato subito, sembra incapace di reagire, mentre Vera e Rahsan tramano per allontanare Farah dalla sua famiglia. Il clima si fa sempre più teso, tra bugie, manipolazioni e disperati tentativi di fuga.

Farah tra manipolazioni e disperazione: il controllo di Behnam e il piano di Rahsan

Nelle prossime puntate, la vita di Farah sarà segnata da nuove e dolorose prove. Rahsan, con la scusa di rifare il guardaroba a Farah, la porta in un negozio e tenta di corromperla offrendole denaro e gioielli perché lasci per sempre Behnam. Ma Farah non cede: il pensiero di lasciare Kerim nelle mani del padre è per lei inaccettabile. Tuttavia, appena fuori dal negozio, Tahir interviene all’improvviso e la porta via con sé. Questo episodio scatena ulteriori tensioni: Rahsan vede in questa azione l’occasione perfetta per convincere Behnam ad allontanare Farah. Tahir, dal canto suo, propone a Farah un accordo: la lascerà andare se lei riuscirà a convincerlo che vuole davvero stare con Behnam.

Farah, costretta, racconta una versione idilliaca della sua vita con Behnam, ma la realtà è ben diversa. In verità, la donna è stata segregata in una stanza spoglia, costretta a svolgere le faccende domestiche e privata dell’affetto del figlio. La prigionia psicologica e fisica di Farah si fa sempre più pesante, mentre Behnam, deciso a non lasciar andare Tahir, arriva a compiere gesti estremi pur di mantenere il controllo sulla situazione.

Tahir tra la vita e la morte, la resa di Mehmet e la disperazione di Farah

Il dramma raggiunge il culmine quando Behnam e Tahir si affrontano. Dopo uno scontro fisico e psicologico, Tahir mostra compassione verso Behnam, salvandogli la vita proprio quando avrebbe potuto eliminarlo.

Ma Behnam non ha scrupoli e lo fa precipitare da un edificio in costruzione. Farah, sconvolta dalla notizia della presunta morte di Tahir, cade in un abisso di disperazione e tenta il suicidio. Tuttavia, il corpo di Tahir non viene ritrovato: è Merjan a salvarlo, portandolo in ospedale e poi al sicuro, dimostrando inaspettata solidarietà nei confronti di chi ha sofferto come lei a causa di Behnam. Nel frattempo, Farah, ormai convinta di aver perso tutto, viene informata da Behnam che Kerim è stato mandato in Iran. La donna, devastata dal dolore, si lascia andare, ma si risveglia disorientata e scopre che Behnam, pur permettendole di vedere il figlio, la tiene sotto controllo somministrandole farmaci di nascosto.

Tahir, invece, elabora un nuovo piano e porta a Behnam le carte del divorzio, mentre Mehmet, ancora debilitato dall’attentato, appare sempre più rassegnato alla sua condizione di impotenza.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nell’episodio andato in onda mercoledì 21 gennaio, la tensione tra Perihan e Vera è esplosa a causa dei debiti accumulati da quest’ultima, che nonostante le difficoltà economiche continuava a sperperare denaro in beni di lusso. Durante una lite, Bade ha scoperto che Mehmet era finalmente sveglio, anche se ancora molto provato. Tahir, rinchiuso in prigione e tormentato dalle parole di Farah, è stato improvvisamente scarcerato grazie a una dichiarazione di Mehmet che lo ha completamente scagionato.

Tuttavia, la libertà non ha portato gioia a Tahir, consapevole di aver perso la sua famiglia. Dopo una visita a Mehmet, ancora molto debole e senza memoria dell’attentato, Tahir si è scontrato con la rabbia di Vera, che lo ha accusato di essere la causa di tutti i guai familiari.