Il finale di Io sono Farah porta a compimento il lungo percorso di fuga, dolore e rinascita dei protagonisti. Le anticipazioni turche rivelano che Farah, Tahir e il piccolo Kerim cercheranno finalmente di costruire una nuova vita lontano dalle minacce che li hanno perseguitati, ma per riuscirci dovranno chiudere definitivamente con il passato. Il piano che prevede la finta morte di Tahir diventa l’unico modo per ingannare Behnam e liberarsi dal suo controllo, aprendo così la strada a un nuovo inizio per la famiglia.

Farah torna a vivere con Tahir

Le anticipazioni turche rivelano che Farah riuscirà finalmente a ribaltare la situazione contro Behnam, l’uomo che l’ha tenuta sotto ricatto e prigionia per anni. Grazie a una registrazione segreta che incastra il suo aguzzino e padre di suo figlio, la protagonista spezza le catene che la legavano alla villa e riprende in mano la propria vita. Behnam, convinto di avere un’arma contro di lei grazie al video che la collega all’omicidio di Ali Galip, si ritroverà invece messo alle strette quando Farah dimostrerà di possedere prove decisive contro di lui. È in quel momento che la donna annuncerà la sua scelta definitiva: lei e Kerim andranno a vivere con Tahir, segnando la fine dell’incubo.

Tahir è vivo e riabbraccia Farah

I colpi di scena non mancheranno, perché il piano per sconfiggere Behnam prevede la finta morte di Tahir, un tassello fondamentale per liberarsi del nemico. Le anticipazioni turche confermano che l’uomo verrà apparentemente ucciso durante un agguato al quale assisterà anche suo fratello Mehmet, che lo vedrà esalare gli ultimi respiri tra le sue braccia. Poco prima di “morire”, Tahir telefonerà a Farah: lei gli rivelerà di essere incinta e scoppierà in lacrime quando crederà di averlo perso per sempre. In realtà si tratterà solo di una messinscena. Tahir riapparirà vivo dopo il suo finto funerale, pronto a ricongiungersi con la sua famiglia. Subito dopo il tragico evento, Farah, sua madre e il piccolo Kerim lasceranno la città per ricominciare altrove, ma lì arriverà il colpo di scena finale: ad attenderli ci sarà proprio Tahir.

Sarà inoltre chiarito che anche Farah ha finto di piangere al funerale, consapevole che tutto faceva parte del piano per cancellare il passato e costruire una nuova vita insieme.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Behnam ha scoperto di essere il padre di Kerim

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, la tensione è aumentata attorno alla paternità di Kerim: Behnam ha deciso di sottoporre il bambino a un test, convinto che Farah gli stesse nascondendo la verità. Allo stesso tempo, Farah ha continuato a subire le punizioni e i ricatti di Behnam, mentre cercava un modo per proteggere suo figlio. Nel frattempo, Tahir ha scoperto grazie a Bade che Akbar, lo zio di Behnam, è un diplomatico iraniano, e lo ha affrontato senza esitazioni, minacciandolo pur di ottenere informazioni utili per ritrovare Farah.