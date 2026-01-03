Nelle prossime puntate di Io sono Farah, le condizioni di Kerim subiranno una svolta decisiva. Il bambino verrà salvato grazie alla donazione di midollo di Behnam, un gesto che gli permetterà di superare la fase più critica della malattia. Un gesto che avrà ripercussioni dirette sul rapporto tra Farah e Tahir.

Tahir arrestato con l’accusa di tentato omicidio di Mehmet

Tahir verrà arrestato dalla polizia con l'accusa di aver tentato di uccidere Mehmet. In realtà, lui non ha fatto nulla, si tratterà di un’imboscata di Ali Galip, che farà di tutto per far ricadere la colpa sul ragazzo, per vendicarsi di lui e salvare la pelle di Orhan, vero colpevole del tentato omicidio.

La vita di Tahir si fermerà in quell'istante, anche perché stava tentando di salvare Farah, dopo che quest'ultima gli ha telefonato disperata, dicendogli che Behnam stava portando via il piccolo Kerim. Non avrà alcun contatto con lei fino a quando, un anno dopo, Farah farà richiesta di divorzio.

Tahir chiede di partecipare all’udienza di divorzio e organizza la fuga

Tahir riceverà la notizia mentre si troverà in carcere e chiederà di poter presenziare all'udienza. Farà di tutto per far cambiare idea a Farah, anche perché sarà certo che la ragazza abbia deciso di chiedere il divorzio sotto costrizione di Behnam, ma lei non vorrà sentire ragioni. A ogni modo, Tahir non darà il suo consenso per il divorzio e l'udienza verrà rimandata.

La vita di Tahir sembrerà crollare, ma in realtà lui ha un piano: grazie ai suoi fidati uomini, riuscirà a evadere. Chiederà loro di causare un incidente con il furgone cellulare della polizia mentre lo starà trasportando dal tribunale al carcere: il piano avrà un esito positivo.

Tahir propone la fuga a Farah, ma scopre che Kerim è guarito

I suoi uomini gli procureranno dei passaporti falsi per permettere a lui, Farah e Kerim di fuggire all'estero. Tahir andrà nella villa in cui Farah vive con Behnam e le farà la proposta di fuggire, ma lei rifiuterà. "Devi capire che non ti amo più, devi fartene una ragione", dirà Farah con fare sprezzante, ma Tahir continuerà a non credere al fatto che non provi più sentimenti per lui.

A un certo punto sentirà la voce del bambino in giardino. "Corriamo da Kerim", dirà Tahir e quando lo vedrà da lontano resterà di stucco: il bambino sta giocando a basket e non indossa la sua tuta da astronauta. "Oh mio Dio, è guarito", dirà Tahir incredulo. A quel punto, Farah gli racconterà come sono andate le cose: "Il midollo del padre l'ha salvato. Non è stato un percorso facile, è ancora convalescente, ma il medico ha detto che ha le difese immunitarie piuttosto forti, per questo può giocare in giardino". Tahir sarà felice per il bambino, ma non sopporterà che sia stato proprio Behnam a salvargli la vita.