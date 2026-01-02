Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda in daytime e nel prime time su Canale 5, Behnam porterà via Kerim mettendo seriamente a rischio la sua vita. Convinto di poterlo trascinare con sé, l’uomo sottovaluterà le condizioni di salute del bambino, che durante la fuga inizierà a stare male, manifestando sintomi preoccupanti, trasformando il rapimento in una corsa contro il tempo.

Le indagini di Tahir in Iran portano al ritorno di Behnam

Tahir proverà a cercare in Iran i parenti di Kerim dalla parte paterna, con l'unico scopo di trovare un nuovo donatore per il bambino.

Penserà che non sia pericoloso, visto che il padre è morto. Ma le cose non andranno come lui crede. Behnam è vivo e arriverà a Istanbul più vendicativo che mai.

Fino a quel momento non è mai riuscito a scoprire dove si trovasse Farah, ma le indagini di Tahir lo condurranno sulla strada che stava cercando da tempo. Farah lo troverà in casa con il piccolo Kerim e temerà che possa fargli del male. Behnam porterà via entrambi, perché vorrà sottoporre Kerim al test del Dna, mentre vorrà vendicarsi di Farah.

Behnam separa Farah da Kerim e porta avanti il suo piano

La ragazza subirà violenze che le lasceranno segni evidenti sul corpo. Poi la allontanerà dal figlio e la farà rinchiudere in una stanza.

Behnam avrà intenzione di rapire Kerim e di portarlo in Iran insieme a lui. Ammalierà il bambino, dicendogli che è suo padre e che in Iran ci sono tanti parenti che potrebbero essere compatibili per donargli il midollo osseo.

Con questa promessa di guarigione, il bambino seguirà Behnam, magari pensando che la madre lo raggiungerà appena ci sarà un donatore.

Behnam porta via Kerim mentre Farah chiede aiuto

Farah, invece, sarà disperata, soprattutto quando scoprirà che Behnam vuole portarle via il bambino. "Vivrai con la consapevolezza che Kerim si è dimenticato di te", le dirà Behnam prima di prendere il bambino e portarlo via. Quest'ultimo, tuttavia, prenderà decisamente sottogamba la situazione, perché Kerim soffre di una malattia rara e le sue condizioni di salute sono precarie.

Se ne renderà conto quando, durante il tragitto in macchina, Kerim inizierà a non stare bene. "Chi ha spento la luce? Perché vedo tutto buio", dirà il bambino poco prima di perdere i sensi. Behnam reagirà immediatamente: la destinazione non sarà più l’aeroporto, ma il primo ospedale.

Nel frattempo Farah, all'oscuro di tutto, riuscirà a telefonare a Bade per chiederle aiuto. Le manderà la localizzazione, e grazie anche all'aiuto di Gonul riusciranno a salvarla. Mentre Tahir sarà alle prese con un arresto: Ali Galip è riuscito a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet.