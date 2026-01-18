Le anticipazioni turche di Io sono Farah, relative alle puntate che Canale 5 proporrà prossimamente, delineano un momento decisivo nello scontro tra Tahir e Behnam. La tensione tra i due raggiungerà il culmine quando Behnam, deciso a eliminare il suo rivale in amore, tenterà di ucciderlo gettandolo nel vuoto da un edificio in costruzione. Tahir, però, riuscirà a salvarsi grazie a Merjan e, poco dopo, passerà al contrattacco entrando a sorpresa nella società del suo avversario.

Behnam tenta di uccidere Tahir gettandolo nel vuoto

Behnam e Tahir si affronteranno in un palazzo in costruzione, dove tra i due nascerà una violenta colluttazione.

Lo scontro terminerà con Behnam che, dopo aver rischiato di cadere nel vuoto, verrà inaspettatamente salvato proprio da Tahir. Nonostante il gesto, il padre biologico di Kerim non mostrerà alcuna gratitudine: cogliendo Tahir di sorpresa, tenterà nuovamente di liberarsi di lui spingendolo giù dall’edificio. A evitare la tragedia sarà Merjan, la cugina di Behnam, che interverrà pur provando un profondo rancore verso il parente, responsabile della morte del suo fidanzato. Convinto che sia stata Farah a rivelare a Behnam il luogo in cui si trovava, Tahir si allontanerà dalla donna e firmerà le carte del divorzio, ignaro che la vera responsabile della soffiata è Vera Akinci.

Tahir reagisce e mette Behnam in difficoltà

Scampato al tentato omicidio, Tahir deciderà di reagire. Scoprirà che Akbar, padre di Merjan, è un informatore della polizia e sfrutterà questa informazione per ottenere una quota della società di gioielli Azadi & Akinci, gestita da Behnam e Vera. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’azienda, Tahir si presenterà davanti ai giornalisti annunciando di essere diventato socio. Behnam rimarrà spiazzato, soprattutto quando Tahir gli anticiperà che presto salirà al 10% grazie all’eredità promessa da Ali Galip. La situazione si farà ancora più delicata quando Tahir noterà sul polso di Farah dei segni che lo porteranno a temere un gesto autolesionistico, spingendolo a voler capire cosa stia realmente accadendo nella vita della donna.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah è tornata a casa

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah ha deciso di lasciare l’ospedale il prima possibile dopo l’attentato che ha coinvolto lei e Bade. Tahir, convinto che dietro l’agguato ci fosse Behnam, ha agito d’impulso: insieme a Mehmet ha fatto irruzione in un hotel e ha costretto l’ambasciatore iraniano a mettersi in contatto con il suo rivale. Nel frattempo è arrivato il giorno del matrimonio di Gonul e Kaan. Farah e Tahir hanno partecipato alla cerimonia nella casa degli Akinci, mentre Mehmet ha colto l’occasione per confessare apertamente i suoi sentimenti a Bade.