Le anticipazioni di Io sono Farah promettono scintille: tra Bekir e Gonul scoppierà finalmente la passione. In un momento di alta tensione emotiva, Bekir bacerà la ragazza e le aprirà il suo cuore con una dedizione totale, capace di andare oltre ogni ostacolo. "Posso anche morire per te", le sussurrerà con dolcezza, trasformando la sua protezione in una promessa d'amore assoluto.

Un periodo difficile mette alla prova Gonul

Gonul vivrà un momento difficile. Nel testamento, Ali Galip le lascerà il 25% delle sue quote e la ragazza si sentirà in colpa, visto che insieme a Bade e Farah è coinvolta nella sua morte.

In più, vivrà un periodo complicato anche a livello sentimentale.

Sposata con Kaan, non lo vedrà da tempo, visto che si è trasferito in America. Ormai non si fa più sentire nemmeno al telefono. Tuttavia, non è propriamente sola. Oltre alla famiglia, ci sarà Bekir al suo fianco. Lui è perdutamente innamorato di lei, da quella volta in cui, da bambini, lei, per consolarlo dai modi di fare dispotici di suo zio Ali Galip, gli offrì una mela caramellata. Per questo da quel giorno la chiama così.

Un’assenza improvvisa fa nascere nuovi sospetti

Una sera, Gonul sembrerà sparita nel nulla. Non risponderà al telefono e Bekir inizierà a preoccuparsi. A un certo punto, la ragazza rientrerà. "Dove sei stata finora?

Non rispondevi al telefono", le dirà Bekir. "Avevo tolto la suoneria, non l’ho sentito", risponderà lei. "Vuoi prendermi in giro? Non sei per niente brava a mentire", ribatterà lui, trovando una Gonul un po' stizzita: "Ero stanca di avere sempre tutti addosso e volevo stare un po’ per conto mio".

Bekir forse capirà il suo problema: "Behnam vuole ancora le tue quote? Oppure ti ha fatto sapere di aver rinunciato?". "No. E poi perché avrebbe dovuto?", risponderà Gonul e Bekir capirà che Behnam non ha obbedito al suo ordine di lasciarla in pace.

Una decisione improvvisa preoccupa Gonul

Bekir sarà pronto a salire in macchina: "Devo solo andare a riscuotere un vecchio debito". Gonul temerà per la sua incolumità: "Non devi avere paura.

D’ora in poi non avrai più niente da temere, capito? Farei di tutto per te. Sono pronto ad affrontare chiunque per te, è possibile che tu non lo capisca?". Gonul resterà colpita dalle sue parole. "Se non posso fare altro, posso anche morire per te, in una colluttazione. Almeno la mia esistenza avrà avuto un senso, grazie a te", le dirà con occhi languidi, fino a quando la bacerà.

"Ti prego, non dire una parola. Neanch’io dirò nulla. Ricorda quest’attimo, poi ne riparleremo", dirà Bekir prima di andare via, aggiungendo, quando la vedrà preoccupata: "Non ho intenzione di morire stanotte. Non preoccuparti".