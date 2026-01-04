Le anticipazioni turche di Io sono Farah rivelano che nel finale della prima stagione esploderà la furia di uno dei protagonisti, sconvolto da un attentato e dalla scoperta di una verità atroce. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Farah e Bade rimarranno coinvolte in un pericoloso attacco, mentre Tahir scoprirà che Ali Galip è il mandante dell’omicidio del donatore di Kerim. Questa rivelazione farà perdere il controllo al patrigno del bambino, che reagirà in modo del tutto inaspettato scegliendo di allearsi con Mehmet.

Farah e Bade coinvolte in un attentato

Farah e Bade rischieranno la vita in un pericoloso attentato. L’avvocatessa verrà messa in guardia da Mehmet e inizierà a pensare che dietro a quanto accaduto ci sia suo zio Ali Galip. Quest’ultimo sarebbe arrivato a compiere un gesto così crudele nei confronti della nipote, colpevole di aver rivelato a Mehmet, che a sua volta ha raccontato tutto a Farah, che è stato proprio Ali Galip a far uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim. La moglie di Tahir e Bade non moriranno nell’agguato, ma per quest’ultima ci saranno gravi conseguenze, poiché non potrà più avere figli. Questa condizione porterà l’avvocatessa a non perdonare suo zio, schierandosi dalla parte di Mehmet e Farah e andando contro la sua famiglia.

Tahir scopre il piano di Ali Galip e va su tutte le furie

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena sorprendente quando verrà alla luce che le due ragazze non erano il vero obiettivo degli attentatori: in realtà, a perdere la vita sarebbe dovuto essere Bekir. Bade, infatti, il giorno dell’agguato aveva preso in prestito l’auto di suo fratello, e il mandante dell’attentato non è stato Ali Galip, bensì Orhan. Quest’ultimo aveva scoperto che Bekir aveva ormai capito che proprio lui era il complice di suo zio. Bade aiuterà quindi Mehmet e Farah a nascondere un GPS nell’auto di Tahir per riuscire finalmente a scoprire chi sia il complice di Ali Galip. Tuttavia, il piano della ragazza andrà in fumo quando Tahir noterà che sua moglie si sta allontanando insieme all’avvocatessa e deciderà di seguirle.

Una volta raggiunte, l’uomo andrà su tutte le furie poiché le troverà in compagnia di Mehmet. Arriverà pertanto il momento della confessione: Farah rivelerà al marito un’amara verità, ovvero che Ali Galip è il mandante dell’omicidio del donatore di Kerim. Questa scoperta porterà Tahir a prendere le distanze da colui che ha sempre considerato come un padre e a schierarsi con Mehmet per scoprire finalmente chi sia il famoso complice di Ali Galip che stanno cercando.

Un riepilogo delle puntate precedenti: il donatore di Kerim è stato investito

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah, andate in onda su Canale 5, il donatore di Kerim era arrivato ed era stato prelevato da Bekir, che in precedenza aveva ricevuto l’ordine di sbarazzarsi di lui.

Tuttavia, sopraffatto dai sensi di colpa, il fratello di Bade si è tirato indietro. Il lavoro, però, è stato comunque portato a termine da altri scagnozzi di suo zio, che hanno investito il donatore. Nel frattempo, Mehmet ha continuato a tenere sotto pressione la famiglia Akinci, rendendosi conto che qualcuno all’interno della polizia stava passando informazioni ai criminali.