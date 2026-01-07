Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, la verità inizierà a emergere in modo inquietante. Farah scoprirà che Behnam la sta manipolando attraverso dei farmaci, una rivelazione destinata a peggiorare la sua percezione dell’uomo e a spingerla verso una reazione molto pericolosa.

Farah crolla quando scopre che Behnam vuole portare Kerim lontano da lei

Farah toccherà l'apice della disperazione quando scoprirà che Behnam le sta portando via Kerim. Vorrà che il bambino vada in Iran dai suoi familiari e Farah crederà di perderlo per sempre.

Andrà nella camera del bambino e quando troverà le domestiche intente a raggruppare le sue cose, Farah andrà fuori di testa.

Romperà un portafoto che si trova sul comodino della cameretta e, in un momento di totale fragilità, compirà un gesto estremo. Lo farà in un momento in cui sarà particolarmente fragile: crederà che Tahir sia morto per mano di Behnam, ma a causa di alcuni farmaci che Behnam le somministra di nascosto, la ragazza avrà delle allucinazioni. Vedrà Tahir al suo fianco e con quasi un moto di serenità tenterà un gesto disperato.

Farah si risveglia e scopre che Kerim è tornato e Tahir è vivo

Farah non morirà: passerà una settimana e si sveglierà nel letto della sua camera con la flebo al braccio.

Accanto a lei ci sarà Kerim, appena tornato dall'Iran. Il bambino sarà entusiasta del viaggio: le racconterà che ha conosciuto i suoi parenti, soprattutto le due sorelle.

Farah sarà felice di vederlo sano e salvo, ma le belle sorprese non finiranno qui: Behnam le comunicherà che Tahir non è morto. Anzi, si sta recando a casa loro perché ha richiesto un incontro con Behnam. Tahir vorrà solamente consegnargli il documento firmato per la richiesta di divorzio. "Adesso occupati tu di lei", gli dirà con uno sguardo guardingo. Tahir si arrenderà veramente a non avere più Farah al suo fianco?

Farah scopre l’uso di farmaci su di lei e affronta Behnam

Intanto, Farah proseguirà la sua vita accanto a Kerim dandogli da mangiare.

Il bambino si lamenterà per la pietanza troppo insipida, così Farah andrà in cucina a prendere del sale. Prima di entrare, però, noterà una cosa strana: le domestiche stanno sciogliendo dei medicinali nel tè che dovrà bere.

Tornerà dal figlio e quando le domestiche giungeranno in sala con la teiera, chiederà a una di loro se può servirle il tè in camera da letto perché non si sente molto bene. Sarà solo una scusa per avere un confronto diretto con la domestica: dopo aver fatto pressione, Farah scoprirà che Behnam la sta manipolando attraverso dei farmaci, con l’intento di controllarla. Farah sarà fuori di sé, pronta a vendicarsi.