Nei nuovi episodi di Io sono Farah, la protagonista Farah Ersadi (Demet Özdemir) tenterà il suicidio, appena Behnam Azadi (Feyyaz Duman) le dirà di aver riportato loro figlio kerim (Rastin Paknahad) in Iran.

Behnam costringe Farah a divorziare da Tahir

Appena Ali Galip (Mustafa Avkıran) gli dirà di poter essere il vero padre del piccolo Kerim tramite una telefonata, Behnam metterà piede a Istanbul e rapirà sia l’ex Farah e il bambino. L’uomo avvierà la sua vendetta contro la giovane, per aver tentato di ucciderlo in passato. Per iniziare, Behnam rinchiuderà l’ex moglie Farah in una casa di Ali Galip, dopodiché la allontanerà dal figlio Kerim, appena avrà la certezza di essere davvero suo padre.

Behnam rinuncerà ad andare a vivere in Iran con Kerim, poiché durante il tentativo di fuga si sentirà male. Intanto, Tahir (Engin Akyürek) sarà ancora in carcere con l’accusa di tentato omicidio di Mehmet (Fırat Tanış), in realtà ferito gravemente dal padre adottivo Orhan (Ali Sürmeli). Behnam invece, costringerà Farah a divorziare dal marito.

Tahir viene salvato da Mercan, Farah crede che il marito sia morto

Appena tornerà in libertà, Tahir avrà un duro scontro con il rivale Behnam, il quale lo spingerà giù da un cantiere edile. All’oscuro di Farah, suo marito verrà salvato da Mercan, la cugina di Behnam, determinata a vendicare l’omicidio del fidanzato. A quel punto, Farah sprofonderà nella disperazione, con la convinzione che Tahir sia morto.

Farah entrerà ulteriormente in crisi, dopo aver tentato di scappare dalle grinfie di Behnam. In particolare, quest’ultimo dirà alla giovane di aver mandato loro figlio Kerim in Iran. In preda allo sconforto, Farah minaccerà di farla finita in presenza di Behnam, dopodiché convinta di vedere Tahir a causa di un allucinazione, si procurerà dei tagli in un polso con un pezzo di vetro, fino a perdere i sensi. Behnam si renderà conto di amare Farah, appena temerà di perderla.

Spazio anche a Vera (Senan Kara), che vorrà dichiarare le presunta morte del marito Ali Galip, a un anno dalla sua scomparsa.

Riepilogo: Farah era convinta di aver ucciso Behnam

In precedenza, Farah si è aperta con Tahir sul suo passato, quando ha deciso di riconoscere Kerim come figlio suo e di sposarla per farle ottenere la cittadinanza turca.

La giovane ha rivelato a Tahir di aver ucciso l’ex Behnam anni prima. Ben presto, deciso a far guarire Kerim dalla sua malattia, Tahir ha chiesto al suo avvocato di scoprire se in Iran ci sia qualche parente del bambino con la speranza che risulti compatibile per la donazione del midollo osseo. In questo modo, Tahir ha appreso che Behnam, il padre di Kerim che Farah credeva morto, oltre a essere vivo, si è rifatto una nuova famiglia.