Le trame turche di Io sono Farah si avviano verso uno scontro familiare senza precedenti. Quando Behnam scoprirà di essere stato raggirato con il finto trapianto di midollo di Kerim, la sua furia si abbatterà sulla famiglia. A fermarlo, però, sarà l’eroismo inaspettato di Kerim. Il bambino, ormai consapevole delle crudeltà del padre, non solo nasconderà la nonna per evitarne la deportazione, ma affronterà Behnam a viso aperto. Davanti alle intimidazioni dell'uomo, il piccolo Kerim lo umilierà con una verità brutale: "Ti ho mentito perché ti odio, sei un uomo malvagio".

Behnam scopre l’inganno: Kerim non ha avuto alcuna recidiva

Behnam lo scoprirà: Kerim non ha avuto una recidiva e non necessita di un nuovo trapianto di midollo osseo. Capirà che è una messa in scena di Farah: ha scoperto che la donatrice del figlio è stata la madre, Gulsima, e sta facendo di tutto per portarla in Turchia.

Capirà tutto questo solamente quando la donna sarà già arrivata in Turchia. Appena resosi conto di essere stato preso in giro, rispedirà la donna in Iran, senza pensare che un piccolo eroe manderà in fumo i suoi piani.

Kerim apre gli occhi su Behnam e salva la nonna dall’Iran

Kerim si renderà conto che il padre non è il brav'uomo che vuole far credere, per questo salverà la nonna dal ritorno in Iran e la nasconderà in una delle stanze dell'ospedale.

"Devi stare qui, altrimenti papà ti farà nuovamente del male", dirà Kerim, ormai conscio dell’anima malvagia di Behnam.

Proprio questa presa di coscienza lo porterà a capire che il padre, sicuramente, se la prenderà con lui, per questo dirà alla nonna: "Quando vedi la mamma, dille che le voglio bene".

Behnam affronta Kerim: lo scontro padre-figlio esplode in ospedale

Fuori dalla camera, Behnam avrà uno scontro con il bambino. "Dimmi perché tu e tua madre mi avete mentito", dirà Behnam facendo riferimento al falso trapianto. Con tutta la rabbia che avrà dentro, Kerim urlerà: "Lo abbiamo fatto perché sei un papà cattivo".

Behnam non apprezzerà questa ribellione del figlio, così lo porterà via con sé.

Anche durante il viaggio in auto, il rapporto non sarà dei migliori. "Perché mi hai mentito? Sono tuo padre. Rispondi, Kerim", sentenzierà Behnam, ma la stoccata che arriverà dal bambino sarà ancora più dolorosa: "Ti ho mentito perché ti odio, sei malvagio".