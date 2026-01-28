Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano un terremoto narrativo: l’ordine spietato di Orhan a Tahir cambierà per sempre le regole del gioco. Tornato a Istanbul con un piano di vendetta calcolato nei minimi dettagli, Orhan stringerà Farah in una morsa mortale, trasformandola in una pedina per i suoi loschi affari. Per Tahir non ci sarà via d’uscita: schiacciato dal ricatto e dal rischio che la sua compagna finisca in carcere per l’omicidio di Ali Galip, riceverà l’ultimatum più pesante: “Fai evadere Ilyas”.

Il ritorno di Orhan a Istanbul: la vendetta spietata e il piano per incastrare Ilyas

Orhan tornerà a Istanbul a un anno dal tentato omicidio ai danni di Mehmet e sarà più vendicativo che mai. In primo luogo, riuscirà a non farsi incriminare, ma a far sì che Ilyas finisca in carcere al suo posto. Poi riuscirà a riottenere il suo posto in polizia, ma il suo obiettivo, come dice sempre, sarà vendicarsi dei “traditori”.

Orhan manipola Tahir: il segreto sulle tombe dei genitori e il ricatto su Farah

Tenterà di coinvolgere Tahir nei suoi loschi piani. Prima edulcorerà la pillola facendogli vedere, per la prima volta in vita sua, le tombe dei suoi genitori, e poi cercherà di proporgli una collaborazione.

Se non accetterà, la sua amata Farah finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Ali Galip.

Orhan è anche un alleato di Behnam, che gli ha svelato il luogo in cui è seppellito il corpo di Ali Galip con l’unico scopo di far incriminare Farah. Se da una parte, Behnam attenderà che Orhan lo aiuti a vendicarsi con colei che l’ha allontanato da Kerim, dall’altra Tahir non sa che Farah, involontariamente, è finita tra i loschi affari di Orhan.

La trappola di Orhan: Farah costretta a diventare complice dei suoi crimini in ospedale

In realtà, l’offerta ricevuta da Farah per lavorare in ospedale è solo una trappola: Orhan la usa per minacciare le sue vittime. Spara per ottenere informazioni e, se qualcuno cede, costringe Farah a operarlo per salvargli la vita.

L’ultimatum di Orhan a Tahir

Tahir non saprà che Farah rischia grosso e che probabilmente si dovrà trovare ad accettare le condizioni di Orhan pur di salvarla, perché incombe sempre la minaccia di farla finire in prigione per l’omicidio di Ali Galip. Per questo, molto presto, Tahir dovrà dare una risposta a una richiesta di Orhan: “Fai evadere Ilyas”. Se accetterà la proposta, Tahir tradirà anche la fiducia di Mehmet.