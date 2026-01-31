Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, la vicenda di Ilyas arriverà a una conclusione irreversibile. Dopo lo scontro armato con Mehmet, l’intervento di Farah non basterà a evitarne la morte. Sarà lei a comunicarlo, in un passaggio che segnerà una linea netta negli equilibri della storia. Tahir inizierà a comprendere la struttura della trappola costruita da Orhan, mentre Behnam continuerà a muoversi come una presenza laterale ma determinante, in grado di condizionare gli eventi senza esporsi.

Farah diventa il medico dei criminali: la trappola di Orhan per coprire i suoi omicidi

Farah diventerà il medico ufficiale di Orhan. Non si parla di un medico che si prenderà cura del suo stato di salute: il suo compito sarà mantenere in vita tutti i malcapitati che passeranno sotto le sue mani, o meglio, davanti all’arma di Orhan. Farah è un chirurgo e si dovrà preoccupare di curare le ferite delle vittime di Orhan.

Sarà costretta a farlo, perché Orhan sa che Farah ha ucciso Ali Galip e non avrà alcuno scrupolo nei suoi confronti. Farah obbedirà agli ordini, ma un giorno si troverà sul suo lettino Ilyas in fin di vita.

Mehmet spara a Ilyas, Farah tenta un intervento disperato

Behnam avrà in mente un piano che potrebbe mettere in pericolo Tahir e Farah, e solo Ilyas conosce le sue origini, visto che è stato un suo complice.

Ma il ragazzo si troverà in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Mehmet; a quel punto Orhan recluterà Tahir, minacciando anche lui con la storia dell’omicidio di Ali Galip.

Durante il tentativo di evasione, Mehmet sparerà a Ilyas, che finirà tra le mani di Farah. Lei farà il possibile per salvarlo, ma la situazione sarà critica.

Ilyas muore tra le braccia di Farah

Una mattina, Tahir passerà da Ilyas per fargli visita e in quell’occasione verrà a conoscenza della “collaborazione” tra Farah e Orhan. Tra i due si scatenerà una lite, che verrà interrotta da un complice di Orhan.

“Svelti, Ilyas sta morendo”, urlerà. Farah interverrà praticandogli il massaggio cardiaco, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare. “Ilyas è morto”, annuncerà la ragazza, angosciata anche da ciò che potrebbe fare Behnam.