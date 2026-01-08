Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, il commissario capo Mehmet Kosaner (Fırat Tanış) finirà in coma, dopo aver ricevuto un colpo d’arma da fuoco dal padre adottivo Orhan (Ali Sürmeli) nel bel mezzo di uno scontro.

Tahir impedisce ad Ali Galip di fuggire, Orhan ferisce gravemente il figlio adottivo Mehmet

Tahir (Engin Akyürek) accetterà di collaborare con Mehmet, appena sua moglie Farah (Demet Özdemir) gli confesserà che il donatore di midollo osseo che avrebbe potuto salvare la vita a suo figlio Kerim (Rastin Paknahad) è morto su ordine di Ali Galip Akinci (Mustafa Avkıran).

L’obiettivo del commissario capo e di Tahir, sarà quello di incastrare il boss durante un incontro con il suo misterioso complice.

Mentre Tahir impedirà ad Ali Galip di fuggire dalla polizia, minacciando di ucciderlo con la sua pistola. Mehmet rimarrà sconvolto, appena scoprirà finalmente che il suo padre adottivo Orhan è l’agnello nero al comando dell'associazione criminale contro il quale ha combattuto. Quest’ultimo, servendosi come sempre della complicità di Ilyas, riuscirà a sparare un colpo di pistola in testa al figlio Mehmet, ferendolo gravemente.

Tahir finisce in carcere, Farah viene rapita dall’ex marito Behnam

Dopo essere stato soccorso da Tahir, Mehmet verrà ricoverato d’urgenza in ospedale ed entrerà in coma, facendo sprofondare nella disperazione totale Bade.

Intanto, appena verrà a conoscenza del ferimento di Mehmet, Ali Galip suggerirà a Orhan di far incolpare Tahir. Il piano di Ali Galip andrà a buon fine, visto che Tahir finirà dietro le sbarre del carcere ingiustamente, con l’accusa di aver tentato di uccidere Mehmet, proprio quando Farah si troverà in pericolo e avrà bisogno del suo aiuto. In particolare, la giovane verrà rapita dall’ex marito Behnam (Feyyaz Duman), che pensava di aver ucciso anni prima.

In seguito, si assisterà a un salto temporale di un anno: Farah spiazzerà Tahir che sarà ancora detenuto, chiedendogli il divorzio al tribunale, spaventata dalle continue minacce del padre biologico di Kerim.

Riepilogo: Mehmet aveva fatto di tutto per arrestare Tahir

Nelle puntate della prima stagione già trasmesse su Canale 5, l’ispettore Mehmet ha fatto il possibile per far arrestare il mafioso Tahir. Il commissario capo non ha mollato la presa, neanche quando il criminale è diventato una figura protettiva per Farah, la madre di Kerim, un bambino affetto da una grave malattia. Soprattutto, Mehmet è stato ancora più determinato a catturare Tahir, quando ha scoperto che ha tentato di ucciderlo su ordine del boss Ali Galip grazie all'avvocatessa Bade.