Le anticipazioni turche di Io sono Farah annunciano la resa dei conti: Orhan si consegna, ma Mehmet lo trascina in sala interrogatori per distruggerlo. Tra accuse di omicidio e insulti pesanti ("Sei vile"), il faccia a faccia finisce con un misterioso presagio.

Mehmet senza pietà contro Orhan: 'Sei un criminale spietato e vile'

Nelle prossime puntate andrà in scena uno dei confronti più duri dell’intera serie: quello tra Mehmet e Orhan, un faccia a faccia che segnerà definitivamente il rapporto tra padre e figlio. Una scena tesa, carica di rancore, colpa e verità mai dette.

Ogni parola sarà una ferita aperta.

Mehmet prenderà subito il controllo della situazione, spegnendo ogni possibilità di dialogo: "Non ti ho portato nella sala interrogatori per farti parlare. Hai capito? Parlo io e tu mi devi ascoltare". Il disprezzo esploderà senza filtri: "Tu mi fai schifo. Sei addirittura molto più spregevole del tuo vecchio socio. Sei più vile di Ali Galip".

Le accuse diventeranno sempre più pesanti, una dopo l’altra: "Non sei altro che un criminale. Hai nascosto i tuoi loschi affari dietro quella faccia da povero innocente, ma in realtà sei spietato e crudele. Sei la persona peggiore che abbia mai incontrato. Un miserabile che dovrebbe solo vergognarsi".

Mehmet contro Orhan: 'Mi hai sparato e mi hai tolto tutto'

Poi arriverà la lista delle colpe, pronunciate con una rabbia che nasce da anni di dolore: "Hai ucciso entrambi i miei genitori e non ti è bastato. Mi hai allontanato da mio fratello e non ti è bastato. Mi hai sparato in testa e non ti è bastato. Mi hai anche allontanato dalla polizia".

La domanda che seguirà sarà carica di odio e incredulità: "Che cosa vuoi? Perché hai avuto il coraggio di venire qui? Lo voglio proprio sapere".

A quel punto, Orhan risponderà: "Ti ho dato il mio cognome. Ti ho fatto diventare mio figlio. Devo aver commesso troppi errori. Devo averti cresciuto nel modo sbagliato se sei diventato l’uomo che sei. Ti ho dato tutto quello che potevo: amore, rispetto ed educazione e tu li hai calpestati senza pietà".

Orhan non si arrende: 'Non sono colpevole, la verità verrà fuori'

Per Orhan, il tradimento sarà l’accusa più grave: "Mi hai tradito senza esitare. Ti sei alleato con i nemici di tuo padre. Non sono venuto qui ad arrendermi perché sono colpevole, sono qui perché voglio giustizia".

Orhan rivendicherà la propria dignità: "Ho vissuto ogni giorno della mia vita con onore. Non mi consegnerò a una banda di sciacalli come voi". Poi guardando Mehmet dirà: "Non sei mio figlio, questo è vero. Ma ti ho amato come se lo fossi stato e ora mi ritrovo a subire il tuo rancore".

L’ultima lezione sarà un presagio: "Ricorda: anche se la giustizia cerca di nascondersi nell’ombra della rabbia, la verità incontrerà la giustizia. Un giorno scoprirai la verità dietro la tua rabbia. E quando accadrà, dovrai pensarmi". Di quale verità parlerà Orhan?